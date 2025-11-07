日本熊害升級！獵人開槍太危險 岩手縣招「吹箭手」
日本近期野熊頻繁出沒，多起人熊衝突已造成13人喪生。因應熊害升級，日本警察廳放寬槍支管理，允許防暴警察在必要情況下使用步槍射殺威脅安全的熊，自衛隊則提供協助但不得獵殺，岩手盛岡市則考慮以麻醉吹箭處理市區熊隻。動保團體呼籲，熊頻繁進入市區主因在於棲息地破壞，應修復自然棲地以治本。
日本近期野熊頻繁出沒，造成多起人熊衝突事件，威脅民眾安全。截至本月5日，日本已有13人因熊襲擊喪生，創歷史新高，相比去年高出一倍以上。專家分析，熊出沒增加的原因包括氣候變暖、鄉村人口減少、棄耕土地增多，以及森林與人類居住區界線模糊，使熊更常進入市區覓食。
因應熊害，日本警察廳宣布放寬長期嚴格的槍支管理規定，允許防暴警察在必要情況下使用步槍射殺威脅人類安全的熊。新規將於本月13日生效，首批派往岩手縣和秋田縣，每隊包含一名指揮官、一名聯絡員及兩名狙擊手，行動前將接受當地獵人培訓，熟悉熊的習性。若熊在城區出現並構成威脅，且地方政府尚未核准緊急射殺令，駐地警察行動隊可直接開槍。
日本自衛隊已向兩縣派遣隊員協助應對熊害，但未配備武器或獵殺熊，只提供防熊噴霧、防護裝備及捕獸網裝置，主要協助搬運誘捕設備。岩手盛岡市因黑熊入侵市公所附近，也考慮招募麻醉吹箭手處理市區熊隻，避免開槍造成危險。
然而，日本動保團體「日本熊森協會」呼籲政府避免獵殺野熊，指出熊進入市區主因是棲息地被破壞，主張應修復熊的自然棲地，避免「見一隻殺一隻」，才能從根本降低人熊衝突。熊森協會表示，森林濫伐、氣候變遷及山區建設過度，使野熊覓食受限，迫使牠們進入人類社區。
