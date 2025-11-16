日本熊害升級！秋田縣有熊闖入「AEON賣場」 職員搬動貨架保命

日本知名購物中心「AEON賣場」，竟然有熊闖入。圖為AEON賣場。翻攝AEON官方臉書



據日本媒體今天（11/16）報導，上午在秋田縣的市區，有熊闖入知名購物中心「AEON賣場」，職員趕緊搬動貨架、拉下鐵門，將熊關在賣場內，縣府職員稍後趕到，並將熊撲殺，所幸無人傷亡，警方正在附近加強巡邏。

據《讀賣新聞》、《朝日新聞》與《每日新聞》等多家日媒報導，今天上午11時20分左右，位於秋田縣能代市柳町的AEON賣場，有職員向警方報案：「熊闖入店內了！」

「AEON賣場」又稱為「永旺夢樂城」，是日本著名的購物中心，在全日本擁有146家分店，常設在機場與車站附近，當地居民、海外觀光客都會造訪。

員工臨危不亂，先疏散顧客後，再將1樓家具賣場的鐵門放下，並以貨架擋住出入口，把熊關在賣場裡面，等警員與獵友會成員到來。

約2個小時過後，縣府職員成功以麻醉針射中熊，並將其獵殺，所幸無人傷亡。

熊闖入的AEON賣場，就位於能代市府的西南方約3百公尺處，附近有不少商家與餐廳，今天上午8時在周遭的公園，也有人目擊熊，警方正在加強巡邏。

