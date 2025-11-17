日本熊害史上最嚴重！10月「7人死亡」創新高 熊災發生原因一次看
日本熊災日益嚴重，綜合日媒報導，日本環境部指出，今年4月至10月共有176起野生熊襲擊人的事件，一共造成196人受害，這是5年來同期傷亡人數最多的一年。專家認為，其原因可能跟遊客會餵食野生熊、野生熊的學習能力驚人、AI影片氾濫、偏遠地區人口減少有關。
遊客餵食野生熊
北海道著名的棕熊棲息地知床半島的岩尾別川，發源於羅臼山，不少遊客都會到此地觀賞棕熊生態。今年8月，一名登山者在羅臼山遭棕熊攻擊身亡，據當地旅館老闆指出，現在熊和遊客之間的距離明顯變近，甚至有遊客會靠近並餵食棕熊，這可能是導致熊的習性出現問題的原因。另外，遊客在路上丟棄的食物殘渣，也可能會吸引棕熊到人類的居住區域。
AI影片氾濫誤導人
今年日本熊害嚴重，媒體也有廣泛報導，但是在網路上仍然出現很多利用AI生成的假影片，內容為人們餵食熊、擁抱幼熊的畫面，即使存在不自然之處，但是在短影音盛行的年代，仍然讓人難辨真假，可能會讓人誤以為是真實畫面。
舉例來說，近日有人用AI製作「棕熊咖啡館」的影片，並表示可以在咖啡廳中餵幼熊吃零食，影片曝光後，不少網友紛紛留言寫下「太可愛了」。這類訊息的傳播，恐怕會讓人對危險的情況產生誤判。
熊的學習能力驚人
日本各地果園受到熊群騷擾，群馬縣的一處蘋果園就長期遭到一隻熊的入侵，園內監視器時常拍到胖嘟嘟的熊摘蘋果吃，果園上個月架起電網，原本以為可以驅趕熊，但監視拍到熊還是安然無恙地多次進出果園。畫面顯示牠懂得利用「人進出的柵欄缺口」，等果園打烊後才出現。專家認為，牠已經完全學會如何躲避電網，亦表示這就是所謂的「智慧熊」。
另外，一名獵人透露，每隻熊的個性不相同，試圖穿越電網的方法也不一樣，有的會害怕電網、有的會鑽進地下躲避，最重要的是如果是母熊帶著小熊，小熊則會模仿母熊的行為模式，學習能力相當驚人。
偏遠地區人口減少
近期熊出沒、活動的次數增加，可能跟熊群的數量增長有關，然而偏遠地區的人口數量下降、人類活動範圍縮小，導致廢棄農地增多、森林管理疏於維護，因此削弱了熊跟人類的「隔離」關係。再加上熊的食物減少，可能會導致熊的活動範圍擴張的人類活動的區域，造成傷亡。
今年熊害嚴重 4月至10月已有196人遇襲
今年熊害的嚴重程度已經創下紀錄，日本環境部統計，今年4月至10月共發生176起熊襲擊人的事件，造成受害人數達196人，是5年來受害人數最多的一年。10月份日本全國發生77起熊襲擊的事件，一共造成88人受傷、7人死亡，是從以前到現在單月的最高紀錄，截至今日，今年度熊造成的死亡人數已達13人，同樣創下歷史同期新高，其中超過一半的死亡事件發生在10月。
