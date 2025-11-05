日本熊害史上最糟 自衛隊出動幫忙抓熊

日本自衛隊啟動支援任務，協助秋田縣驅熊、捕熊。（示意圖／shutterstock 達志影像）

日本熊出沒狀況失控，攻擊事件頻傳，死傷不斷創新高；其中又以秋田縣災情最為慘重，防衛省派出自衛隊，週三(11/5)起協助秋田防範熊害，將提供搬運、設置陷阱，以及載送獵人前往驅除點。日本政府則同步加強防熊對策，包括放寬開槍條件、增加相關預算、允許警察配戴步槍，以及活用持有狩獵執照的「公務員獵人」，以達到實際實用的防熊效果。

天氣終於涼了起來，日本的山林原野陸續換上橘紅色秋裝，提醒人們可以開始今年的賞楓行程。不過，欣賞美景的同時，千萬要小心周遭環境。

秋田縣警察：「熊出沒，請避難。請避難！」

緊鄰秋田車站的千秋公園，前一秒居民還在悠閒漫步，突然警察廣播：有熊，快逃！甚至直接封鎖出入口，把民眾嚇得一臉驚恐。

日本NHK電視台記者 今野一路：「警察說熊來了快點跑，(往這兒嗎？) 對，小心點。」

野熊年年有，今年特別多！秋田縣統計，到目前為止已有3人遭熊攻擊致死，受傷者超過50人。秋田是全日本熊害最慘地區，縣知事日前向防衛省求救，希望派出自衛隊保衛城市安全；有鑑於當地災情嚴重，中央優先處理，週三(11/5)，秋田縣與自衛隊簽署支援協議，將協助搬運、設置陷阱、載送獵人、掩埋遭驅除的熊。

陸上自衛隊第9師團長 松永康則：「熊害在秋田縣造成危機性狀況，今日起，我們將根據不同需求提供協助。」

秋田縣知事 鈴木健太：「本縣幾乎每天都接獲攻擊回報，一線人員大喊吃不消，期盼陸上自衛隊有效協助我們。」

有了自衛隊進駐，秋田暫時鬆口氣，但整個日本仍然熊害四起，全境人身被害累計195件，死亡達到12人，均刷新有統計以來最多。

日本官房長官 木原稔：「熊害十分嚴重，已威脅國民的安心安全，為了保護國民的生命與生活，政府將強化追加性、緊急性的防熊對策。」

眼見熊出沒情況逼近災害等級，日本政府召開首次閣僚級會議，宣布將盡快放寬獵捕的開槍條件並增加相關預算，以及提高警察的武裝程度。

日本環境大臣 石原宏高：「獵人也同樣高齡化，就我個人想法，考慮到將來的人口減少，警察組織能加入驅除是很好的方法。」

根據日本現行法規，警察配槍基本上以左輪手槍為主，面對皮粗肉厚的熊，其貫穿力道恐怕難以驅除；因此，日本政府與警察主管機關有意開放權限，允許警察使用步槍獵捕，有效維護社區安全。

警察廳首長 楠芳伸：「有關警察使用步槍驅除熊，正以實施為方向進行必要商討準備，希望同仁與警察廳緊密配合。」

除了升級警察武器，持有狩獵執照的公務員也被視為珍貴即戰力。他們被稱為「公務員獵人」，擁有使用步槍的概念與經驗，在公部門通常被委任與環境、飛禽走獸有關的業務，對於防熊、捕熊被看好能達到實際且實在的效果。

公務員獵人 櫻井優祐：「我們能同時理解行政與獵人的立場，可以更圓滑地調整並協助作業。」

只不過，當防熊對策加強致命性，意味著會有更多野熊遭獵捕，而專家提出警告，一槍斃命並不是好方法。

森林綜合研究所學者 大西尚樹：「因為母熊遭驅除，使得部分小熊被單獨留下，牠們無法跟著媽媽學習冬眠，或許今年冬天能夠看到獨自行動的小熊。」

氣候變遷正在改變野熊生態，牠們變得都市化，變得不怕人，甚至可能不冬眠，而一味的獵殺亦會造成環境失衡；該如何找出兩全其美的解方，不僅是日本的課題，更是全人類的必修學分。

