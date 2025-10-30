日本熊害喪命人數創新高 研議警察持步槍獵捕

（中央社記者戴雅真東京30日專電）日本各地接連發生熊襲擊事件，今年身亡人數已經達到12人，創下歷年最高紀錄。面對熊害擴大，日本政府今天首次召開「熊害相關閣僚會議」，官房長官木原稔宣布，將研議讓警察也能使用步槍參與獵捕行動。

木原表示，近期許多地區出現熊闖入住宅區的情況，人身被害持續增加，甚至呈現多樣化、擴大化趨勢，已對國民安全造成威脅。

他指示相關部會在11月中旬前制定「熊害對策方案」，強化地方政府可依判斷開槍射擊的「緊急獵殺制度」，並讓警察以及有狩獵執照的公務員協同作業，迅速執行捕殺。

日本自9月開始實施「緊急獵殺」制度，針對闖入市區的熊，在地方政府判斷下可以開槍射擊，但目前執行人手不足。

地方政府面對熊害壓力疲於應對，秋田縣知事鈴木健太日前前往防衛省，向防衛大臣小泉進次郎請求出動自衛隊，協助捕捉與撲殺熊隻。根據日本經濟新聞報導，秋田縣今年的熊目擊件數是去年的5倍，受害案例更達到53件。

對此，小泉進次郎表示，今天上午已經在秋田駐屯地進行陷阱運送等訓練，「將致力於再次讓民眾感到安全」。

熊害甚至影響國際觀光，英國政府官網於「海外旅遊建議」中提醒赴日旅客在戶外活動時保持警戒。

建議中指出，日本部分地區目擊到熊出沒，以及熊襲擊人類的案例有所增加，不僅發生在山區與森林地帶，甚至在人口較密集地區也有增加趨勢，提醒旅客必須特別注意安全。

網站建議旅客事先調查旅遊目的地，了解當地野生動物出沒情況。另外，網站也建議，如果前往曾經目擊過熊出沒的地區旅遊，應該避免單獨行動，所有垃圾包含食物殘渣都要打包帶走，並遵循當地發布的注意事項與警告。

在野黨也要求中央正面因應，立憲民主黨代表（黨魁）野田佳彥今天在X發文表示，「全國各地相繼發生熊襲擊事件，就連（美國）川普總統訪問日本當天，最先出現的新聞還是熊」，顯示事態嚴重。

他表示，「熊出現在人類的生活圈，已經達到危機水準。地方政府雖然努力應對，但已經達到極限，現在是國家必須負責出手的階段」。他表示，將在下週質詢中要求政府以「與自然共生」為前提，推動守護人命與生活的政策。

熊出沒事件持續擴大，昨天晚間，京都府宇治市有民眾目擊到疑似熊的動物，警署與市府呼籲民眾提高警覺。根據京都府資料，這是2007年有紀錄以來，首次在宇治市通報有熊出沒。

根據警方訊息，昨晚10時過後，民眾通報在宇治市白川水落山一帶看見「像熊的動物」，目擊地點附近是山區。市府今天通知附近居民不要隨意放置垃圾或農作物，以免吸引野生動物。（編輯：唐聲揚）1141030