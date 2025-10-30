日本熊害嚴重！入侵大學體育館爬網架 網笑：不管制都要拿畢業證書了

[FTNN新聞網]

實習記者呂洪瑋／綜合報導

日本近期頻傳野熊闖入市區事件，沒想到現在連校園也難倖免，昨29日上午，山形市一所私立大學的室內練習場驚見一頭熊闖入，牠竟沿著網架攀爬移動，畫面宛如電影情節，讓目擊師生嚇壞，畫面也傳到社群平台Threads，網友看完紛紛嚇「我真的開始覺得那些跑到市區的熊都是搭計程車去的」、「這熊核心力量驚人」。

山形市一所私立大學的室內練習場驚見一頭熊闖入，牠竟沿著網架攀爬移動，畫面宛如電影情節，讓目擊師生嚇壞。（圖／翻攝畫面）

近日本熊害嚴重，昨29日上午一所在山形市的私立大學也遭到熊入侵，熊被發現時正在室內練習場的屋頂網架，讓人膽戰心驚原來熊也可以爬這麼高嗎？這起事件影片曝光後，在社群平台「Threads」上掀起熱烈討論。

不少人紛紛回覆「怎麼爬上去的⋯」、「日本熊簡直像高雄中山大學猴子化」、「有bear來」、「熊有那麼會爬高嗎？太恐怖了吧！本想出國去北海道泡溫泉的，我叫家人先緩緩好了！」、「感覺日本熊比較聰明，懂得學人類爬窗戶吊單槓，美國的熊都笨笨的」、「我真的開始覺得那些跑到市區的熊都是搭計程車去的」

也有一派網友笑稱牠一定是進來上體育課「這熊核心力量驚人」、「努力想參加奧運的熊熊，體能訓練中 」、「原來日本的熊也要上學…」、「快點下來體育老師要點名了喔」、「熊熊都跑去做運動了，我很慚愧」、「再不管制一下他都要拿大學畢業證書了」

整起事件雖無人受傷，但熊入侵校園的消息仍然人心惶惶，也提醒近期熊活動頻繁，民眾務必提高警覺。

