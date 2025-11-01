日本熊害外國客嚇壞改行程！合掌村點燈喊停
[NOWnews今日新聞] 日本多個區域相繼發生熊襲事件，「熊害」問題已經開始對觀光造成影響，岐阜縣內知名旅遊景點「白川村合掌村（合掌造聚落）」，今明兩天的楓葉點燈活動也因此取消。不少外國遊客也因熊襲新聞感到不安，旅行社接獲不少諮詢，論壇上也有不少人討論取消旅日行程。
據日本《每日新聞》報導，日本東北地區為主的區域，近期接連發生熊襲事件，連在岐阜縣、愛知縣也有野熊出沒在村落。岐阜縣今年9月起，已出現4起熊襲導致人員受傷案件，其中就包括西班牙遊客在合掌村等公車時，被熊攻擊導致右手腕受傷。
報導提到，被登記為世界遺產的「合掌村」，所在地白川村今年4月至10月底，至少已出現111起目擊熊的事件，比去年同期35件多出逾3倍。
野外博物館「合掌造民家園」因熊襲問題決定取消10月25日與26日，以及11月1日與2日的楓葉點燈活動。園區內已經出現熊使用樹枝製作的熊窩，以及熊吃柿子的狀況；熊也被發現會在夜間徘徊，相關人員已經清掉可能引誘熊前來的果實。
《朝日電視》報導，日本目前正值秋季賞楓、健行的旅遊旺季，但各地接連傳出熊襲、熊出沒，已經讓外國觀光客感到不安。一名日本旅遊團負責人透露，過去外國旅客都是問海嘯、地震、颱風等自然災害，這次是首次接到熊害的問題。旅行社會確認行程地，再向遊客說明沒有熊襲風險。
一間大型旅行社的倫敦分公司也被諮詢熊襲問題，有外國旅客原先計劃在東北地區健行一整天，但看到熊害報導後，決定把行程縮短到一個半小時。這間旅行社也會依需求，把防熊噴霧寄送到旅客下榻的飯店。
《讀賣新聞》也報導，一份針對日本登山客的調查顯示，「隨著熊出沒資訊增加，登山得想法是否有所改變」，有近2成受訪者感到非常不安，猶豫是否登山；近6成感到有些不安，會謹慎行動。另有52.8%受訪者的登山計劃受到影響。
「發言小町」論壇上也有網友討論，因為頻繁有熊出沒的事件，猶豫是否要取消行程。許多人也提供建議，「在不會收取費用前先取消」、「以戶外為主的話，取消也是一個選擇，熊傷人事件正在擴大，這是現實」、「日本還有很多景點，不用怕熊也能很開心」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
日本自衛隊「少將級」助陣除熊害！網驚呼開戰：討伐哥吉拉？
日本熊害驚見特殊變化！秋田縣重災區「1名產」大受打擊
日本熊害蔓延到校園！野熊在體育館吊掛玩耍 3學校被今被迫停課
其他人也在看
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 天前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 11 小時前
MLB／昔日質疑成熱門朝聖貼文 瑞迪克坦承看走眼：山本由伸太強大了
前大聯盟外野手瑞迪克（Josh Reddick）在2023年曾發文批評日籍投手山本由伸的3億2500萬美元合約太莫名其妙，如今這則推文在山本由伸持續宰制季後賽和世界大賽後再度爆紅，至今累積超過1...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿發聲！反控范姜「索討1600萬」 猜平板內容外流：很徬徨
范姜彥豐與妻子粿粿的婚姻風波持續延燒！粿粿終於首度發聲，透過17分鐘長影片回應事件，坦承與王子邱勝翊有踰矩行為，但否認同居。更爆范姜曾索討1600萬作為離婚條件，揭露兩人婚姻早已出現摩擦，常為小事爭執。粿粿表示自己支付房子八成頭期款及六成以上房貸，否認誘導范姜簽署放棄婚後財產協議。她希望公眾能夠理解事情的來龍去脈。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
未上任先鬧失言風波 藍委苦勸鄭麗文這件事
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文在今（1）日全代會上正式上任，不過，鄭麗文從競選黨主席期間，就被視為是「紅統派」，日前接受「德國之聲」專訪時，更語出驚人稱「蒲亭並不是獨裁者」，引發輿論譁...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
非常危險！她識破鄭麗文搞國際資訊戰：不是笨「這是壞」
鄭麗文今（1）日正式就任國民黨主席。她近日接受《德國之聲》專訪，稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，引發各界議論。台灣基進秘書長吳欣岱說，鄭麗文是刻意操弄國際資訊戰，此舉非常危險，「這不是笨，這是壞」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 1 天前
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前