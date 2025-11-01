日本熊害外國客嚇壞改行程！合掌村點燈喊停

▲日本多地發生熊襲、熊出沒事件，當地已經豎立熊出沒警告標誌。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本多個區域相繼發生熊襲事件，「熊害」問題已經開始對觀光造成影響，岐阜縣內知名旅遊景點「白川村合掌村（合掌造聚落）」，今明兩天的楓葉點燈活動也因此取消。不少外國遊客也因熊襲新聞感到不安，旅行社接獲不少諮詢，論壇上也有不少人討論取消旅日行程。

據日本《每日新聞》報導，日本東北地區為主的區域，近期接連發生熊襲事件，連在岐阜縣、愛知縣也有野熊出沒在村落。岐阜縣今年9月起，已出現4起熊襲導致人員受傷案件，其中就包括西班牙遊客在合掌村等公車時，被熊攻擊導致右手腕受傷。

報導提到，被登記為世界遺產的「合掌村」，所在地白川村今年4月至10月底，至少已出現111起目擊熊的事件，比去年同期35件多出逾3倍。

野外博物館「合掌造民家園」因熊襲問題決定取消10月25日與26日，以及11月1日與2日的楓葉點燈活動。園區內已經出現熊使用樹枝製作的熊窩，以及熊吃柿子的狀況；熊也被發現會在夜間徘徊，相關人員已經清掉可能引誘熊前來的果實。

《朝日電視》報導，日本目前正值秋季賞楓、健行的旅遊旺季，但各地接連傳出熊襲、熊出沒，已經讓外國觀光客感到不安。一名日本旅遊團負責人透露，過去外國旅客都是問海嘯、地震、颱風等自然災害，這次是首次接到熊害的問題。旅行社會確認行程地，再向遊客說明沒有熊襲風險。

一間大型旅行社的倫敦分公司也被諮詢熊襲問題，有外國旅客原先計劃在東北地區健行一整天，但看到熊害報導後，決定把行程縮短到一個半小時。這間旅行社也會依需求，把防熊噴霧寄送到旅客下榻的飯店。

《讀賣新聞》也報導，一份針對日本登山客的調查顯示，「隨著熊出沒資訊增加，登山得想法是否有所改變」，有近2成受訪者感到非常不安，猶豫是否登山；近6成感到有些不安，會謹慎行動。另有52.8%受訪者的登山計劃受到影響。

「發言小町」論壇上也有網友討論，因為頻繁有熊出沒的事件，猶豫是否要取消行程。許多人也提供建議，「在不會收取費用前先取消」、「以戶外為主的話，取消也是一個選擇，熊傷人事件正在擴大，這是現實」、「日本還有很多景點，不用怕熊也能很開心」。

