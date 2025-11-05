日本熊害奪命 台東議員示警「台灣恐步後塵」：熊都下山了

無黨台東縣議員陳宏宗質詢關心台灣野生動物防治情形。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

日本熊害頻傳，今年已有7人命喪熊爪。台東縣議員陳宏宗今（4）日在縣議會定期會指出，政府長年過度強調保育卻忽視農民生計，導致黑熊、獼猴、山羌、山豬族群氾濫，頻頻破壞農作、甚至逼近民宅，「要是哪天台灣也被熊咬死人就太晚了！」台東縣府農業處表示，中央及地方皆已啟動相關監測與補償措施，將持續協助民眾防範野生動物入侵。

台灣黑熊近年族群數量明顯增加，今年花蓮卓溪鄉甚至首度發生嚴重人熊正面衝突、遭槍擊事件，凸顯山村與部落居民面對野生動物侵擾威脅已成日常。

陳宏宗指出，以前想看到1隻山羌都難，如今卻常跑進民宅覓食，農民種的花生、玉米不是被獼猴打包帶走，就是被山豬吃光，淺山地區已經沒有農民敢種植農作物，「野狗可以結紮，但這些野生動物族群不斷擴大卻沒人管」他要求縣府與中央正視問題、及早制定防治對策。

台東縣府農業處長許家豪說明，林業及自然保育署已推動黑熊監測計畫與補償機制，也補助民眾設置電圍網防護，費用由林保署、縣府及民眾各分擔三分之一，並強調會持續協助農民兼顧安全與生計。

