日本熊害奪13命！防熊商品大賣 網好奇：寶島沒有這問題「台灣黑熊」比較乖？
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導
日本今年熊出沒頻傳，根據日本環境省最新統計，截至11月已有13人因熊襲喪命，引發全國恐慌，就有網友詢問，台灣同樣有原生黑熊，卻鮮少傳出攻擊事件，讓不少網友好奇「台灣的熊是不是比較溫馴可愛？」
有一名網友在PTT上發文表示，日本熊害如此嚴重，甚至連都市都出現熊的蹤跡，相關防熊用品如防熊噴霧、警鈴也因此大賣，但台灣也棲息著台灣黑熊，卻幾乎沒聽過類似事件，讓他好奇是不是「台灣的熊比較乖巧」？。
貼文一出引起討論，網友們紛紛留言分析原因，認為台灣黑熊數量少，且部分黑熊在野外誤觸陷阱或陷入人為威脅後，反而更傾向避開人類活動範圍，「台灣黑熊快絕種了吧 數量少」、「台灣人口密度真的不是蓋的，那些熊的獵物稍微多一點馬上被反制」、「有些還常常踩到捕獸夾變成斷掌熊」、「山上一堆陷阱山豬吊 台灣熊沒絕種已經萬幸」、「台灣熊數量可能是日本熊的百分之一，不過近山的部落是有熊害的」，也有登山客分享親身經驗，表示「登山看到過，連山屋都入侵欸」。
而據悉，台灣黑熊屬於亞種，體型比棕熊小、性情較為膽怯，除非受到挑釁或保護幼熊時，才可能出現攻擊行為，相比之下，日本棕熊體型龐大、數量多且活動範圍廣，近年因食物短缺與棲地縮減，更頻繁接近人類聚落，因此，台日熊害差異主要與生態環境與族群數量相關，台灣黑熊雖少惹禍，但民眾若在山區遇熊，應保持冷靜、勿驚嚇或餵食，以避免意外發生。
台日友好！日客來台人次「比去年提早一個月破百萬」妻夫木聰續任代言：台灣是第二故鄉
台灣女舞者日本爆紅 21秒舞蹈影片引上百留言「帥爆了！我也要開始學霹靂舞了」
颱風「玲玲」形成！將穿越日本九州 最新路徑曝光
