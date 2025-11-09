日本熊害奪13條人命！三大超商緊急應變 用電子看板提醒：躲到店內避難

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

今年日本「熊害」特別嚴重。熊頻繁闖入住宅區，截至目前已發生超過100起攻擊事件，造成13人喪命。為防止悲劇再度發生，日本三大超商全家（FamilyMart）、7-Eleven、與羅森（LAWSON）紛紛啟動緊急安全對策。

日本熊害頻傳，今年已造成13人喪命，日本三大超商紛紛啟動緊急安全措施，以保護民眾與店員的安全。（示意圖／Unsplash）

據《共同社》報導，全家於11月7日宣布，將在全國約1萬家門市設置電子看板，發布熊出沒等警示資訊，並從11月10日起透過滾動畫面提醒顧客：「請勿大聲呼喊，遇熊時可躲入店內或車內避難。」此外，全家也在熊隻活動頻繁的北海道及東北地區配發驅熊噴霧，協助員工因應突發狀況。

羅森已訂定熊隻出沒時的標準應變流程；7-Eleven日本公司則要求各門市依照「災害發生時」的模式處理，將顧客與員工安全列為首要考量，必要時可決定暫停營業，以確保人員安全。

