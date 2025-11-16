日本熊害恐慌持續擴大蔓延，依據朝日新聞報導，11月13日青森縣野邊地町漁民出海作業返航途中，發現近海陸奧灣內，有一頭黑熊竟然在沿岸海面探頭渡泳。該地政府官員聲稱，由於黑熊現身位置數百米外就有居民住所，再加上該地黑熊曾經多次現蹤，因此基於黑熊未來可能對民眾產生危害，已派獵人出海撲殺黑熊，並在海上將熊擊斃。

其實從這個事件以及朝日新聞報導視角與內容來看，充分顯現出日本政壇與社會當前所面對安全恐慌，但同時亦是證明日本民族性中「作賊喊捉賊」以及面對弱者「先下手為強」之共同性格。

日本社會面對大自然經常性災害，舉凡地震、火山爆發、風暴與雪災，都必須逆來順受，並且亦產生盲從性集體性恐慌，甚至亦因此在面對威脅時，若是認為其能對此有所作為，亦有可能喪失理智，浮現出先下手為強，以便預先將威脅排除或壓制之強烈欲望。

在恐懼所驅使並且沖昏理智判斷下，斷然將黑熊撲殺；整個理由只因「這隻黑熊可能對我產生傷害」。日本這個民族顯然沒有從當年對外侵略歷史中學到教訓，軍國主義者屢次挑起事端，內心將其合理化都靠著「假若不如此，就會影響到皇國生存與命運」歪論。

軍國主義者愚眛侵略，搞到日本到今天還要被他國在境內駐軍，同時亦無法自悲哀地位翻身成為「正常國家」，應對國際世局變化，能否走出悲哀宿命，實在令人懷疑。（作者為中華戰略學會資深研究員）