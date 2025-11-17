Yahoo奇摩旅遊編輯部

日本熊害注意事項 步行自駕遇到熊怎麼辦？防熊措施、熊出沒地圖、AI預測圖、急難救助資訊一次看！｜【旅遊攻略】

Yahoo奇摩旅遊編輯部
更新時間

【旅遊攻略】今年日本熊出沒事件持續，驚爆嚴重的「令和熊危機」（日語所稱的「熊襲(kumaso)」），從北海道一路到東京首都圈、京都嵐山等地，都被目擊熊隻出沒的蹤跡，也造成有人受傷甚至喪生，當地居民人心惶惶，日本中央政府也罕見的出動自衛隊協助獵熊。小編也整理一篇注意事項、熊出沒地圖、專家AI預測地圖等資訊，萬一遇到熊或者自駕遊碰到怎麼辦，如果需要急難救助時應該怎麼做？前往日本旅遊前，做好萬全準備，以安全為優先！

（★小提醒：近期旅遊政策更新頻繁，最新資訊請以各相關單位公布為主）

廣告
日本熊出沒事件追蹤網站Kumamap（圖片來源：Kumamap）
日本熊出沒事件追蹤網站Kumamap（圖片來源：Kumamap）

🐻日本熊災發生的原因

熊（棕熊和亞洲黑熊）生活在日本約40%的土地上，大部分棲息地是森林，但在森林果實（如橡實、栗子、山毛櫸果實）歉收的年份，熊會為了尋找食物而擴大活動範圍，有時會離開自然棲息地，接近人類居住區。另外就是暖冬、延遲冬眠，導致活動期變長，在這些情況下，熊可能會與人類發生衝突，並造成諸如農作物和林業損失等問題。人類並不是熊的獵物，因此多數狀況下，牠們只是「誤闖」或「好奇」，熊出現的主要原因有兩種：

  • 覓食：熊嗅覺極靈敏，若聞到食物或垃圾氣味可能靠近人類活動區。

  • 保護幼熊：母熊在帶幼時警覺性高，若誤認人靠近幼崽可能出現防衛行為。

🐻日本可能遇到的2大熊種

日本的棕熊主要分佈在北海道，而亞洲黑熊則生活在本州和四國的山區。亞洲黑熊曾經生活在九州，但大約50年來那裡已經沒有熊的蹤跡了。

  • 棕熊：生活在北海道約一半的地區，主要棲息地是森林，但也偶爾會在無樹的荒野中出現。

  • 亞洲黑熊：主要生活在落葉闊葉林中，在東北和中部地區超過60%的面積，關東、近畿和中國地區約30%的面積，以及四國的部分地區。

►更多資訊：日本環境省熊的生態說明

日本各地提醒熊出沒注意的標示（圖片來源：Getty Creative）
日本各地提醒熊出沒注意的標示（圖片來源：Getty Creative）

🐻近期日本熊害應對與防範指南

​近期日本北海道、東北地區，甚至到關西地區都頻傳熊出沒的新聞，日本官方也指出，近年山林食物減少與暖化現象都有關，導致熊更常出現在人類活動範圍內。因此登山旅遊或出外郊遊務必提高警覺，隨身攜帶防熊鈴或防熊噴霧、避免單獨行動，並妥善將食物與垃圾收好。

►更多資訊：日本環境省對熊出沒應對手冊

🐻避免引來熊的措施

• 不要餵熊或隨意丟棄垃圾。

• 妥善處理剩下的食物，人類喜歡的食物熊也喜歡。

• 在露營地或森林中，野炊位置最好是選擇離帳篷有一段距離的地點。

🐻主動避開熊的方法

◆了解熊的知識注意以下事項：

• 需要熟悉熊的生態和習性，盡量不去棲息地附近或是熊經常出現的地方。

• 關注當地的自然環境和野生動物分佈。

◆留意熊的目擊報告：

• 避開曾經有熊出沒的區域。

• 主動避開熊的活動時間，清晨和夜晚要格外小心，因為這些時段更容易遇到熊。

◆讓熊知道你的存在：

• 使用熊鈴或其他發出聲音的裝置來提醒熊遠離。

• 避免在可能遇到熊的區域奔跑。

◆注意熊可能藏身的地方：

• 在能見度不佳的狹窄區域和溪流附近要格外小心。

• 在與山脈相連的森林和沿河的灌木叢中要特別留意。

🗺️日本熊害地圖相關網站

💡步行遇到熊怎麼辦？

不論遇到哪種熊都應該立刻停下腳步，冷靜面對，緩緩後退，切勿奔跑以免激起熊的追逐本能。

  • 在遠處發現熊：保持冷靜並遠離該區域，不要大喊大叫或奔跑，因為這會嚇到熊。此外，請勿使用閃光燈拍照。

  • 在附近發現熊：保持冷靜並緩慢遠離，切記不要背對熊，一邊看著熊，一邊緩慢而平靜地後退。

  • 在近距離遇到熊：人的驚慌動作可能會嚇到熊，導致熊發動攻擊，因此請不要慌張，切勿直視熊的眼睛，等待熊離開後再離開。

  • 突然遭到熊的攻擊：直接趴在地面貼地可保護腹部，並用雙臂保護臉部和頭頸部，以後背包暫且保護背部，盡可能避免受到嚴重傷害。

  • 攜帶防熊噴霧：防熊噴霧是較為有效的工具，若是亞洲黑熊被噴，通常會被氣味嚇退而不再靠近，然而棕熊可能只是暫時性撤退，稍後會再循著氣味回來報復，因此當防熊噴霧發揮作用後，應立刻下山回到人多的地方。

►更多資訊：《NHK》步行遇到熊的教學影片

💡自駕遇到熊怎麼辦？

《NHK》與熟知熊習性的酪農學園大學教授佐藤喜和合作，並在應對教學影片中說明，如果在開車時不慎遇到熊，首先馬上停車，並迅速關上車窗、待在車內，最重要的是「不要鳴按喇叭，以免刺激熊」；如果熊擋在路中央，請靜待熊離開後，再以慢速駕車通過；如果熊一直待在路邊不離去，那麼可駕車緩慢通過。

►更多資訊：《NHK》開車遇到熊的教學影片《NHK》騎車遇到熊的教學影片

合掌村提醒熊出沒注意的標示（圖片來源：Getty Creative）
合掌村提醒熊出沒注意的標示（圖片來源：Getty Creative）

🏪日本3大連鎖便利商店因應措施

日本近期接連發生熊出沒事件，日本3大連鎖便利商店包括羅森Lawson、全家Family Mart和7-Eleven紛紛採取因應措施，像是各門市發放驅熊噴霧、安裝低頻波發射器等做法。

  • Lawson：在基本管理政策中，增加熊出沒應對措施，例如將自動門改成手動操作；即日起也對北海道、東北地方和關東北部地區約100家門市發放驅熊噴霧；目前還考慮安裝低頻波發射器，防止熊類靠近便利商店。

  • Family Mart：將自10日起，對主要位於東北地方的約400家門市發放驅熊噴霧；全國門店都將出示有關熊的警告標識。

  • 7-Eleven：如果發現熊的蹤跡，將要求各門店自行決定是否停業。

‼️旅日需要急難救助怎麼辦？

一、外交部緊急聯絡中心

外交部緊急聯絡中心，全年無休、24小時輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件。國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095 [諧音「你幫我 你救我」，海外付費請撥（當地國國際碼）+886-800-085-095]，在海外遭遇緊急危難時，可透過該專線電話尋求聯繫協助。（小提醒：非涉海外急難救助事項，切勿撥打該專線電話，以免線路過度負載，耽誤海外緊急事故處理時效）

二、旅外國人急難救助全球免付費專線

除了外交部緊急聯絡中心之外，另設有「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885，目前可適用歐、美、日、韓、澳洲等22個國家或地區，該專線可以當地申請之行動電話門號、公共電話或市話方式撥打；若以國內行動電話門號撥打，則須另自付國際漫遊電話費用。

三、台灣人在日本緊急狀況求助管道

台北駐日經濟文化代表處電話：03-3280-7803（護照、文件證明）

◆交通事故、急性病、犯罪事件

◆綜合諮詢：

►更多資訊：急難救助及在日生活資訊專區

►看更多：出國旅遊發生地震天災、遺失護照、生病緊急狀況怎麼辦？求助管道、國人緊急專線、安全指南APP...各項急難救助資訊一次看！｜【旅遊攻略】

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！

其他人也在看

驚！熊闖秋田AEON「巡店2hrs」被射殺　大學推「熊出沒預測地圖」

驚！熊闖秋田AEON「巡店2hrs」被射殺　大學推「熊出沒預測地圖」

日本秋田縣能代市16日上午發生熊闖入AEON商場事件，這隻體長約80公分的熊在商場內逗留約2小時後遭射殺。同時，上智大學研究團隊近期發布「熊出沒AI預測地圖」，盼能減少人熊衝突事件。

中天新聞網 ・ 1 天前
這些你都知道嗎？各種拉麵日文用語教學

這些你都知道嗎？各種拉麵日文用語教學

日本的代表美食「拉麵」，在日本全國各地都有許多店舖，也是當地美食的龍頭。拉麵不可或缺的基本要素就是麵和湯。而麵的種類有分成粗麵、細麵等，湯頭的部分也有豚骨、海鮮等等的湯頭，再加上配料等等，包含這些豐富用料的拉麵美食，都有著各自的獨特用語。因此這次我們就要介紹給大家，只要知道並記起來就很方便的拉麵日文。在知道這些拉麵日文後，相信大家去造訪拉麵店時，會更盡興更有樂趣喔！

LIVE JAPAN ・ 1 天前
日本愛子內親王出訪寮國　首次進行海外正式訪問

日本愛子內親王出訪寮國　首次進行海外正式訪問

日本德仁天皇的獨生女愛子內親王，今（17）日將搭乘民航班機，飛往寮國，出席日本與寮國建交70週年慶祝儀式。在寮國參訪期間，愛子內親王將會見寮國國家主席「宋倫．西索李斯」，力圖增進日本與寮國雙方的友好親

中廣新聞網 ・ 1 小時前
睽違109年　北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南

睽違109年　北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南

北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，並由具有深厚歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，循古禮南下台南展開遶境活動，今（16）日第一站入境鹽水區，台南市長黃偉哲在場接駕。距離上一次同樣形式的巡歷，已相隔109年，是難得一見的歷史性場景。市長黃偉哲表示，暌違109年的雲林北港朝天宮媽祖「南都巡歷」再次來到台南，這不僅是一次宗教盛事，更是兩地共同記憶與文化傳承的重要象徵。希望透過媽祖護佑，民眾皆能獲得平安與祝福。「南都巡歷」可追溯至清領時期，是當時台南府城商業活動與信仰文化緊密交織的結果。當年由台南府城的郊商團體與信眾，透過迎請北港媽祖南下，為祈求商貿順利、富庶昌盛。因此，這條香路不僅是信仰上的交流，同時也是當年「台南郊」與「北港郊」之間相互合作形成的重要經濟命脈。儘管這段百年舊俗曾一度中斷，但兩地信徒對找回歷史連結的努力從未停止。直到民國100年（2011年），北港朝天宮與臺南大天后宮正式協議重啟，並以「南都巡歷」正名，讓百年古俗得以重返人群視野，也重新串聯這條深具歷史意義的文化香路。此次巡歷路線延伸至大台南17個行政區，象徵以「巡歷山海」方式串起古都文化脈絡，也讓媽祖信仰在現代再次與城市生

台灣好新聞 ・ 1 天前
2025勤美草悟聖誕村開村！250公尺銀白燈海超夢幻，白天逛街晚上看雪景，別錯過神秘禮物交易所

2025勤美草悟聖誕村開村！250公尺銀白燈海超夢幻，白天逛街晚上看雪景，別錯過神秘禮物交易所

2025勤美草悟聖誕村將於11/21號開村，勤美誠品串聯勤美洲際酒店、勤美術館、教堂、PARK２草悟廣場、金典綠園道等地標，再次用40萬顆銀白燈泡點打造光之道，加碼7米冬日積雪耶誕樹，直接被網友封為台中最強聖誕村，今年跨年過耶誕節，除了2025台中耶誕嘉年華，勤美草悟聖誕村不要錯過了。

Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 16 小時前
熊出沒！青森有熊海中游、富山開車被熊撞

熊出沒！青森有熊海中游、富山開車被熊撞

熊出沒！青森有熊海中游、富山開車被熊撞

EBC東森新聞 ・ 1 天前
冷空氣明殺到「冷剩14度」　3地區越晚雨勢越大

冷空氣明殺到「冷剩14度」　3地區越晚雨勢越大

冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣

下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣

入秋最強冷空氣將在明（17）日南下，最低溫可能來到13度。前中央氣象局鄭明典指出，北極上空極冷的空氣，目前有5個分支往外突出，其中1支將把冷氣南送到台灣，不過這波影響比較顯著應該是在日本北方。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升

入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升

氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。

Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 9 小時前
強冷空氣南下！鄭明典曬圖「雲街」現蹤　今晚急凍19度

強冷空氣南下！鄭明典曬圖「雲街」現蹤　今晚急凍19度

中央氣象署預報，今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣。前氣象局長鄭明典分享最新真實色影像雲圖，指出「雲街」現象已出現，這代表強烈冷空氣正在南下。

中天新聞網 ・ 6 小時前
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠

學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠

學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠

EBC東森新聞 ・ 3 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了　北部、東北部「這2天」恐探12度

變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了　北部、東北部「這2天」恐探12度

別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區

高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區

高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。

中時新聞網 ・ 4 小時前
全台降溫！連2天低溫剩12度　「雨最多」地區曝

全台降溫！連2天低溫剩12度　「雨最多」地區曝

氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至明晚台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島...

CTWANT ・ 9 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強　大雨炸5地最強時刻曝

把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強　大雨炸5地最強時刻曝

今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度

週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度

生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。

民視 ・ 23 小時前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼　北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度

好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼　北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃　專家曝最凍時刻

迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃　專家曝最凍時刻

今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼　迎風面留意局部大雨

東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼　迎風面留意局部大雨

即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。

民視 ・ 10 小時前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光

快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光

快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光

EBC東森新聞 ・ 8 小時前