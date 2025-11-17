日本熊害注意事項 步行自駕遇到熊怎麼辦？防熊措施、熊出沒地圖、AI預測圖、急難救助資訊一次看！｜【旅遊攻略】

【旅遊攻略】今年日本熊出沒事件持續，驚爆嚴重的「令和熊危機」（日語所稱的「熊襲(kumaso)」），從北海道一路到東京首都圈、京都嵐山等地，都被目擊熊隻出沒的蹤跡，也造成有人受傷甚至喪生，當地居民人心惶惶，日本中央政府也罕見的出動自衛隊協助獵熊。小編也整理一篇注意事項、熊出沒地圖、專家AI預測地圖等資訊，萬一遇到熊或者自駕遊碰到怎麼辦，如果需要急難救助時應該怎麼做？前往日本旅遊前，做好萬全準備，以安全為優先！

日本熊出沒事件追蹤網站Kumamap（圖片來源：Kumamap）

🐻日本熊災發生的原因

熊（棕熊和亞洲黑熊）生活在日本約40%的土地上，大部分棲息地是森林，但在森林果實（如橡實、栗子、山毛櫸果實）歉收的年份，熊會為了尋找食物而擴大活動範圍，有時會離開自然棲息地，接近人類居住區。另外就是暖冬、延遲冬眠，導致活動期變長，在這些情況下，熊可能會與人類發生衝突，並造成諸如農作物和林業損失等問題。人類並不是熊的獵物，因此多數狀況下，牠們只是「誤闖」或「好奇」，熊出現的主要原因有兩種：

覓食： 熊嗅覺極靈敏，若聞到食物或垃圾氣味可能靠近人類活動區。

保護幼熊：母熊在帶幼時警覺性高，若誤認人靠近幼崽可能出現防衛行為。

🐻日本可能遇到的2大熊種

日本的棕熊主要分佈在北海道，而亞洲黑熊則生活在本州和四國的山區。亞洲黑熊曾經生活在九州，但大約50年來那裡已經沒有熊的蹤跡了。

棕熊： 生活在北海道約一半的地區，主要棲息地是森林，但也偶爾會在無樹的荒野中出現。

亞洲黑熊：主要生活在落葉闊葉林中，在東北和中部地區超過60%的面積，關東、近畿和中國地區約30%的面積，以及四國的部分地區。

►更多資訊：日本環境省熊的生態說明

日本各地提醒熊出沒注意的標示（圖片來源：Getty Creative）

🐻近期日本熊害應對與防範指南

​近期日本北海道、東北地區，甚至到關西地區都頻傳熊出沒的新聞，日本官方也指出，近年山林食物減少與暖化現象都有關，導致熊更常出現在人類活動範圍內。因此登山旅遊或出外郊遊務必提高警覺，隨身攜帶防熊鈴或防熊噴霧、避免單獨行動，並妥善將食物與垃圾收好。

►更多資訊：日本環境省對熊出沒應對手冊

🐻避免引來熊的措施

• 不要餵熊或隨意丟棄垃圾。

• 妥善處理剩下的食物，人類喜歡的食物熊也喜歡。

• 在露營地或森林中，野炊位置最好是選擇離帳篷有一段距離的地點。

🐻主動避開熊的方法

◆了解熊的知識注意以下事項：

• 需要熟悉熊的生態和習性，盡量不去棲息地附近或是熊經常出現的地方。

• 關注當地的自然環境和野生動物分佈。

◆留意熊的目擊報告：

• 避開曾經有熊出沒的區域。

• 主動避開熊的活動時間，清晨和夜晚要格外小心，因為這些時段更容易遇到熊。

◆讓熊知道你的存在：

• 使用熊鈴或其他發出聲音的裝置來提醒熊遠離。

• 避免在可能遇到熊的區域奔跑。

◆注意熊可能藏身的地方：

• 在能見度不佳的狹窄區域和溪流附近要格外小心。

• 在與山脈相連的森林和沿河的灌木叢中要特別留意。

🗺️日本熊害地圖相關網站

💡步行遇到熊怎麼辦？

不論遇到哪種熊都應該立刻停下腳步，冷靜面對，緩緩後退，切勿奔跑以免激起熊的追逐本能。

在遠處發現熊：保持冷靜並遠離該區域，不要大喊大叫或奔跑，因為這會嚇到熊。此外，請勿使用閃光燈拍照。

在附近發現熊：保持冷靜並緩慢遠離，切記不要背對熊，一邊看著熊，一邊緩慢而平靜地後退。

在近距離遇到熊：人的驚慌動作可能會嚇到熊，導致熊發動攻擊，因此請不要慌張，切勿直視熊的眼睛，等待熊離開後再離開。

突然遭到熊的攻擊：直接趴在地面貼地可保護腹部，並用雙臂保護臉部和頭頸部，以後背包暫且保護背部，盡可能避免受到嚴重傷害。

攜帶防熊噴霧：防熊噴霧是較為有效的工具，若是亞洲黑熊被噴，通常會被氣味嚇退而不再靠近，然而棕熊可能只是暫時性撤退，稍後會再循著氣味回來報復，因此當防熊噴霧發揮作用後，應立刻下山回到人多的地方。

►更多資訊：《NHK》步行遇到熊的教學影片

💡自駕遇到熊怎麼辦？

《NHK》與熟知熊習性的酪農學園大學教授佐藤喜和合作，並在應對教學影片中說明，如果在開車時不慎遇到熊，首先馬上停車，並迅速關上車窗、待在車內，最重要的是「不要鳴按喇叭，以免刺激熊」；如果熊擋在路中央，請靜待熊離開後，再以慢速駕車通過；如果熊一直待在路邊不離去，那麼可駕車緩慢通過。

►更多資訊：《NHK》開車遇到熊的教學影片、《NHK》騎車遇到熊的教學影片

合掌村提醒熊出沒注意的標示（圖片來源：Getty Creative）

🏪日本3大連鎖便利商店因應措施

日本近期接連發生熊出沒事件，日本3大連鎖便利商店包括羅森Lawson、全家Family Mart和7-Eleven紛紛採取因應措施，像是各門市發放驅熊噴霧、安裝低頻波發射器等做法。

Lawson： 在基本管理政策中，增加熊出沒應對措施，例如將自動門改成手動操作；即日起也對北海道、東北地方和關東北部地區約100家門市發放驅熊噴霧；目前還考慮安裝低頻波發射器，防止熊類靠近便利商店。

Family Mart： 將自10日起，對主要位於東北地方的約400家門市發放驅熊噴霧；全國門店都將出示有關熊的警告標識。

7-Eleven：如果發現熊的蹤跡，將要求各門店自行決定是否停業。

‼️旅日需要急難救助怎麼辦？

一、外交部緊急聯絡中心

外交部緊急聯絡中心，全年無休、24小時輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件。國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095 [諧音「你幫我 你救我」，海外付費請撥（當地國國際碼）+886-800-085-095]，在海外遭遇緊急危難時，可透過該專線電話尋求聯繫協助。（小提醒：非涉海外急難救助事項，切勿撥打該專線電話，以免線路過度負載，耽誤海外緊急事故處理時效）

二、旅外國人急難救助全球免付費專線

除了外交部緊急聯絡中心之外，另設有「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885，目前可適用歐、美、日、韓、澳洲等22個國家或地區，該專線可以當地申請之行動電話門號、公共電話或市話方式撥打；若以國內行動電話門號撥打，則須另自付國際漫遊電話費用。

三、台灣人在日本緊急狀況求助管道

◆台北駐日經濟文化代表處電話：03-3280-7803（護照、文件證明）

◆交通事故、急性病、犯罪事件

◆綜合諮詢：

►更多資訊：急難救助及在日生活資訊專區

資料整理：Vinge

