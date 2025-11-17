日本熊害注意事項 步行自駕遇到熊怎麼辦？防熊措施、熊出沒地圖、AI預測圖、急難救助資訊一次看！｜【旅遊攻略】
【旅遊攻略】今年日本熊出沒事件持續，驚爆嚴重的「令和熊危機」（日語所稱的「熊襲(kumaso)」），從北海道一路到東京首都圈、京都嵐山等地，都被目擊熊隻出沒的蹤跡，也造成有人受傷甚至喪生，當地居民人心惶惶，日本中央政府也罕見的出動自衛隊協助獵熊。小編也整理一篇注意事項、熊出沒地圖、專家AI預測地圖等資訊，萬一遇到熊或者自駕遊碰到怎麼辦，如果需要急難救助時應該怎麼做？前往日本旅遊前，做好萬全準備，以安全為優先！
（★小提醒：近期旅遊政策更新頻繁，最新資訊請以各相關單位公布為主）
🐻日本熊災發生的原因
熊（棕熊和亞洲黑熊）生活在日本約40%的土地上，大部分棲息地是森林，但在森林果實（如橡實、栗子、山毛櫸果實）歉收的年份，熊會為了尋找食物而擴大活動範圍，有時會離開自然棲息地，接近人類居住區。另外就是暖冬、延遲冬眠，導致活動期變長，在這些情況下，熊可能會與人類發生衝突，並造成諸如農作物和林業損失等問題。人類並不是熊的獵物，因此多數狀況下，牠們只是「誤闖」或「好奇」，熊出現的主要原因有兩種：
覓食：熊嗅覺極靈敏，若聞到食物或垃圾氣味可能靠近人類活動區。
保護幼熊：母熊在帶幼時警覺性高，若誤認人靠近幼崽可能出現防衛行為。
🐻日本可能遇到的2大熊種
日本的棕熊主要分佈在北海道，而亞洲黑熊則生活在本州和四國的山區。亞洲黑熊曾經生活在九州，但大約50年來那裡已經沒有熊的蹤跡了。
棕熊：生活在北海道約一半的地區，主要棲息地是森林，但也偶爾會在無樹的荒野中出現。
亞洲黑熊：主要生活在落葉闊葉林中，在東北和中部地區超過60%的面積，關東、近畿和中國地區約30%的面積，以及四國的部分地區。
►更多資訊：日本環境省熊的生態說明
🐻近期日本熊害應對與防範指南
近期日本北海道、東北地區，甚至到關西地區都頻傳熊出沒的新聞，日本官方也指出，近年山林食物減少與暖化現象都有關，導致熊更常出現在人類活動範圍內。因此登山旅遊或出外郊遊務必提高警覺，隨身攜帶防熊鈴或防熊噴霧、避免單獨行動，並妥善將食物與垃圾收好。
►更多資訊：日本環境省對熊出沒應對手冊
🐻避免引來熊的措施
• 不要餵熊或隨意丟棄垃圾。
• 妥善處理剩下的食物，人類喜歡的食物熊也喜歡。
• 在露營地或森林中，野炊位置最好是選擇離帳篷有一段距離的地點。
🐻主動避開熊的方法
◆了解熊的知識注意以下事項：
• 需要熟悉熊的生態和習性，盡量不去棲息地附近或是熊經常出現的地方。
• 關注當地的自然環境和野生動物分佈。
◆留意熊的目擊報告：
• 避開曾經有熊出沒的區域。
• 主動避開熊的活動時間，清晨和夜晚要格外小心，因為這些時段更容易遇到熊。
◆讓熊知道你的存在：
• 使用熊鈴或其他發出聲音的裝置來提醒熊遠離。
• 避免在可能遇到熊的區域奔跑。
◆注意熊可能藏身的地方：
• 在能見度不佳的狹窄區域和溪流附近要格外小心。
• 在與山脈相連的森林和沿河的灌木叢中要特別留意。
🗺️日本熊害地圖相關網站
上智大學：熊出沒AI地圖
日本熊出沒事件追蹤網站：Kumamap
朝日新聞：日本各地熊目擊地圖
北海道：ひぐまっぷ（higumap）
青森縣：ツキノワグマ出没状況
岩手縣：ツキノワグマ出沒・人身被害情報
秋田縣：クマダス
宮城縣：令和7年度クマ目撃等情報マップ
山形縣：ツキノワグマ目撃マップ
福島縣：福島県ツキノワグマ目撃情報
東京都：TOKYOくまっぷ
栃木縣：とちぎのクマ目撃情報2025
群馬縣：群馬県クマ出没マップ
埼玉縣：埼玉県ツキノワグマ出没マップ
神奈川縣：ツキノワグマ情報
新潟縣：にいがたクマ出没マップ
長野縣：けものおと2
山梨縣：ツキノワグマ出没マップ
富山縣：クマっぷ
石川縣：R7 ツキノワグマ目擊・痕跡情報
福井縣：福井クマ情報
岐阜縣：岐阜県クママップ
靜岡縣：静岡県ツキノワグマ出沒マップ
愛知縣：ツキノワグマについて
滋賀縣大津市：大津市ツキノワグマ出沒マップ
京都府：クマ出没情報マップ
奈良縣奈良市：奈良市・木津川市 クマ目撃情報マップ
和歌山縣：和歌山県ツキノワグマ目撃マップ
島根縣、鳥取縣：島根県・鳥取県のクマ目撃マップ
💡步行遇到熊怎麼辦？
不論遇到哪種熊都應該立刻停下腳步，冷靜面對，緩緩後退，切勿奔跑以免激起熊的追逐本能。
在遠處發現熊：保持冷靜並遠離該區域，不要大喊大叫或奔跑，因為這會嚇到熊。此外，請勿使用閃光燈拍照。
在附近發現熊：保持冷靜並緩慢遠離，切記不要背對熊，一邊看著熊，一邊緩慢而平靜地後退。
在近距離遇到熊：人的驚慌動作可能會嚇到熊，導致熊發動攻擊，因此請不要慌張，切勿直視熊的眼睛，等待熊離開後再離開。
突然遭到熊的攻擊：直接趴在地面貼地可保護腹部，並用雙臂保護臉部和頭頸部，以後背包暫且保護背部，盡可能避免受到嚴重傷害。
攜帶防熊噴霧：防熊噴霧是較為有效的工具，若是亞洲黑熊被噴，通常會被氣味嚇退而不再靠近，然而棕熊可能只是暫時性撤退，稍後會再循著氣味回來報復，因此當防熊噴霧發揮作用後，應立刻下山回到人多的地方。
►更多資訊：《NHK》步行遇到熊的教學影片
💡自駕遇到熊怎麼辦？
《NHK》與熟知熊習性的酪農學園大學教授佐藤喜和合作，並在應對教學影片中說明，如果在開車時不慎遇到熊，首先馬上停車，並迅速關上車窗、待在車內，最重要的是「不要鳴按喇叭，以免刺激熊」；如果熊擋在路中央，請靜待熊離開後，再以慢速駕車通過；如果熊一直待在路邊不離去，那麼可駕車緩慢通過。
►更多資訊：《NHK》開車遇到熊的教學影片、《NHK》騎車遇到熊的教學影片
🏪日本3大連鎖便利商店因應措施
日本近期接連發生熊出沒事件，日本3大連鎖便利商店包括羅森Lawson、全家Family Mart和7-Eleven紛紛採取因應措施，像是各門市發放驅熊噴霧、安裝低頻波發射器等做法。
Lawson：在基本管理政策中，增加熊出沒應對措施，例如將自動門改成手動操作；即日起也對北海道、東北地方和關東北部地區約100家門市發放驅熊噴霧；目前還考慮安裝低頻波發射器，防止熊類靠近便利商店。
Family Mart：將自10日起，對主要位於東北地方的約400家門市發放驅熊噴霧；全國門店都將出示有關熊的警告標識。
7-Eleven：如果發現熊的蹤跡，將要求各門店自行決定是否停業。
‼️旅日需要急難救助怎麼辦？
一、外交部緊急聯絡中心
外交部緊急聯絡中心，全年無休、24小時輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件。國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095 [諧音「你幫我 你救我」，海外付費請撥（當地國國際碼）+886-800-085-095]，在海外遭遇緊急危難時，可透過該專線電話尋求聯繫協助。（小提醒：非涉海外急難救助事項，切勿撥打該專線電話，以免線路過度負載，耽誤海外緊急事故處理時效）
二、旅外國人急難救助全球免付費專線
除了外交部緊急聯絡中心之外，另設有「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885，目前可適用歐、美、日、韓、澳洲等22個國家或地區，該專線可以當地申請之行動電話門號、公共電話或市話方式撥打；若以國內行動電話門號撥打，則須另自付國際漫遊電話費用。
國內地區：旅外國人緊急服務專線電話0800-085-095
全球地區：旅外國人急難救助全球免付費專線（僅適用22 個國家或地區）
三、台灣人在日本緊急狀況求助管道
◆台北駐日經濟文化代表處電話：03-3280-7803（護照、文件證明）
◆交通事故、急性病、犯罪事件
警察局（緊急）電話：110
急救電話：119
AMDA國際醫療情報中心電話：03-5285-8088
◆綜合諮詢：
旅遊服務中心（TIC）電話：03-3201-3331
►更多資訊：急難救助及在日生活資訊專區
►看更多：出國旅遊發生地震天災、遺失護照、生病緊急狀況怎麼辦？求助管道、國人緊急專線、安全指南APP...各項急難救助資訊一次看！｜【旅遊攻略】
資料整理：Vinge
其他人也在看
驚！熊闖秋田AEON「巡店2hrs」被射殺 大學推「熊出沒預測地圖」
日本秋田縣能代市16日上午發生熊闖入AEON商場事件，這隻體長約80公分的熊在商場內逗留約2小時後遭射殺。同時，上智大學研究團隊近期發布「熊出沒AI預測地圖」，盼能減少人熊衝突事件。中天新聞網 ・ 1 天前
這些你都知道嗎？各種拉麵日文用語教學
日本的代表美食「拉麵」，在日本全國各地都有許多店舖，也是當地美食的龍頭。拉麵不可或缺的基本要素就是麵和湯。而麵的種類有分成粗麵、細麵等，湯頭的部分也有豚骨、海鮮等等的湯頭，再加上配料等等，包含這些豐富用料的拉麵美食，都有著各自的獨特用語。因此這次我們就要介紹給大家，只要知道並記起來就很方便的拉麵日文。在知道這些拉麵日文後，相信大家去造訪拉麵店時，會更盡興更有樂趣喔！LIVE JAPAN ・ 1 天前
日本愛子內親王出訪寮國 首次進行海外正式訪問
日本德仁天皇的獨生女愛子內親王，今（17）日將搭乘民航班機，飛往寮國，出席日本與寮國建交70週年慶祝儀式。在寮國參訪期間，愛子內親王將會見寮國國家主席「宋倫．西索李斯」，力圖增進日本與寮國雙方的友好親中廣新聞網 ・ 1 小時前
睽違109年 北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南
北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，並由具有深厚歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，循古禮南下台南展開遶境活動，今（16）日第一站入境鹽水區，台南市長黃偉哲在場接駕。距離上一次同樣形式的巡歷，已相隔109年，是難得一見的歷史性場景。市長黃偉哲表示，暌違109年的雲林北港朝天宮媽祖「南都巡歷」再次來到台南，這不僅是一次宗教盛事，更是兩地共同記憶與文化傳承的重要象徵。希望透過媽祖護佑，民眾皆能獲得平安與祝福。「南都巡歷」可追溯至清領時期，是當時台南府城商業活動與信仰文化緊密交織的結果。當年由台南府城的郊商團體與信眾，透過迎請北港媽祖南下，為祈求商貿順利、富庶昌盛。因此，這條香路不僅是信仰上的交流，同時也是當年「台南郊」與「北港郊」之間相互合作形成的重要經濟命脈。儘管這段百年舊俗曾一度中斷，但兩地信徒對找回歷史連結的努力從未停止。直到民國100年（2011年），北港朝天宮與臺南大天后宮正式協議重啟，並以「南都巡歷」正名，讓百年古俗得以重返人群視野，也重新串聯這條深具歷史意義的文化香路。此次巡歷路線延伸至大台南17個行政區，象徵以「巡歷山海」方式串起古都文化脈絡，也讓媽祖信仰在現代再次與城市生台灣好新聞 ・ 1 天前
2025勤美草悟聖誕村開村！250公尺銀白燈海超夢幻，白天逛街晚上看雪景，別錯過神秘禮物交易所
2025勤美草悟聖誕村將於11/21號開村，勤美誠品串聯勤美洲際酒店、勤美術館、教堂、PARK２草悟廣場、金典綠園道等地標，再次用40萬顆銀白燈泡點打造光之道，加碼7米冬日積雪耶誕樹，直接被網友封為台中最強聖誕村，今年跨年過耶誕節，除了2025台中耶誕嘉年華，勤美草悟聖誕村不要錯過了。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 16 小時前
熊出沒！青森有熊海中游、富山開車被熊撞
熊出沒！青森有熊海中游、富山開車被熊撞EBC東森新聞 ・ 1 天前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣
入秋最強冷空氣將在明（17）日南下，最低溫可能來到13度。前中央氣象局鄭明典指出，北極上空極冷的空氣，目前有5個分支往外突出，其中1支將把冷氣南送到台灣，不過這波影響比較顯著應該是在日本北方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 9 小時前
強冷空氣南下！鄭明典曬圖「雲街」現蹤 今晚急凍19度
中央氣象署預報，今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣。前氣象局長鄭明典分享最新真實色影像雲圖，指出「雲街」現象已出現，這代表強烈冷空氣正在南下。中天新聞網 ・ 6 小時前
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠EBC東森新聞 ・ 3 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 4 小時前
全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝
氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至明晚台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島...CTWANT ・ 9 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 23 小時前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...FTNN新聞網 ・ 1 天前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻
今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨
即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。民視 ・ 10 小時前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光EBC東森新聞 ・ 8 小時前