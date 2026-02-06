日本熊害稍歇又添豬害 山豬繁殖期闖市區覓食

深夜的兵庫縣西宮市街頭，大山豬帶著4隻小山豬出現在道路中央，一隻接著一隻尋找食物；還有民眾夜晚開車經過千葉的國道路段，差點撞上3隻山豬。

每年的1月到2月正值山豬的繁衍期，日本各地靠山邊的住宅區從今（2026）年1月開始，出現山豬下山覓食的隊伍。

兵庫縣姬路市居民說道，「從傍晚到晚上，已經碰到了好幾次山豬。」

也有姬路市居民表示，「會聽到外面有窸窸窣窣的聲音，讓人覺得一到晚上就很可怕，不敢外出。」

根據兵庫縣立大學副教授栗山武夫的居民問卷調查，顯示對比12年前，2023年在市中心的住宅區看到山豬的比例與次數大幅成長。

實際走訪現場，發現山豬出現的區域多數都是鄰近山區、有平緩小山丘的公園，專家還裝設43個監視器，調查後發現，山豬很常出沒在小山丘，尋找橡實或蚯蚓當食物。

兵庫縣立大學副教授栗山武夫指出，「這些地方對山豬來說變成天堂，就算不是規模龐大的山脈，也能夠讓山豬持續繁衍。」

專家分析，山豬增加進入市區的原因，大部分是因為山腳下的農地多數棄耕，造成山豬找不到食物進食，只能進入市區覓食。如果山豬持續繁衍，未來將可能在市區出沒的機率更加頻繁，屆時將可能會發生民眾遭到襲擊的狀況。

除了山豬，2025年的「熊害」到現在也還沒平息。

福島縣的北鹽原村就發生到1月底還有小棕熊沒有冬眠，躲進居民家中的車庫，最後只能請在地的獵人以「緊急持槍狩獵」制度，用麻醉槍抓捕小熊。

日本秋田、岩手熊襲嚴重 11/13起員警可用步槍獵熊

根據環境省統計，目前雖然40歲以下的年輕獵人人數年年增加，但多數人依舊是紙上談兵型，沒有實際捕捉野熊或山豬等野生動物的經驗，只能依靠經驗老到的獵人，在每次出勤巡山的時候，帶領年輕獵人實地演練設置陷阱、累積抓捕動物的經驗，期盼這些獵人未來能獨當一面。

