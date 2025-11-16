日本熊害遠未受控 秋田再添一熊爪亡魂

2025年10月23日，一隻熊出現在日本岩手縣盛岡市。Kyodo/路透社



日本自衛隊出動了，警察的特別對熊機動隊也已經獲得用槍許可，日本東北地方秋田縣的熊害仍毫無受控的跡象。在秋田一處市中心的購物商場出現熊逗留的驚嚇事件後，秋田縣鹿角市一名老婦倒臥田中，很可能是死於熊爪。

秋田縣警表示，他們在週日（16日）當地時間下午約3時30分接到報案，指鹿角市花輪地區的稻田中有人仰面倒臥不起。

警方趕到現場後，發現是一名身分不明的老婦，已經氣絕。該名女性的頭部和右手有撕裂傷，雙腳也有被啃咬的傷痕。縣警高度懷疑這名女性可能遭到熊的襲擊。

廣告 廣告

儘管尚待最終確認，這名老婦可能就是今年日本第14名死於熊爪的犧牲者，另外還有一名女性遭熊襲後失蹤逾月仍未尋獲。光秋田縣已經5人被熊殺死，是目前日本的最重災區。

秋田縣能代市一家永旺（AEON）購物商場，週日早上發生熊闖入逗留事件，幸好遭麻醉槍成功制伏撲殺。

鹿角市處於山間，是日本政府緊急支援行動的重點區域。日本自衛隊出動支援獵人區熊行動，率先出動的地區之一就是鹿角市。日本警視廳組成的以步槍獵殺熊隻的特別機動隊，第一時間也是在秋田縣部署。

更多太報報導

北海道巨熊學聰明了？300公斤陷阱輕鬆推翻 驚人影片曝光

日本推最新「熊出沒風險地圖」！運用AI技術預測 遊客行前可先查

日民眾對高市早苗「台灣有事」發言支持略高於反對 整體滿意度逼近七成