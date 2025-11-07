日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
近期日本多地出現熊隻傷人事件，已造成十多人死亡、逾百人受傷，社會人心惶惶。反觀台灣，儘管同樣擁有原生黑熊，卻鮮少傳出熊害案例，引發討論熱潮。根據《環境資訊中心》與「台灣黑熊保育協會」的統計與報導，雖然台灣黑熊的棲地擴散與人熊接觸機率逐年上升，但整體威脅程度與日本仍有差距。
一名網友在PTT以「為什麼台灣沒有熊害？」為題發文指出，近期日本熊害頻傳，甚至擴及市區，讓防熊噴霧、警示鈴銷量暴增。他質疑，台灣雖為海島，也有原生黑熊棲息，雖然體型略小，但本質仍具攻擊性，「但是看了那麼多日本熊害故事，反倒台灣很少聽到，是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」
此話題引發網友熱議。部分人指出，台灣黑熊族群規模遠小於日本棕熊，「台灣熊數量可能是日本熊的百分之一，不過近山的部落是有熊害的」，因此發生衝突的機率也低。不少人也提到其他原因，「台灣黑熊快絕種了吧，數量少」、「台灣黑熊不要被偷獵就不錯了」、「你沒看日本報導都是從領地擴張開始，台灣人口密度真的不是蓋的」。
台灣黑熊保育協會2025年統計顯示，今年截至目前共接獲14件黑熊通報案件，其中4例死亡、5例成功野放、5例仍在收容中。進一步分析可見，有9件與人為狩獵活動有關，2件涉及誘捕行為，另有5件則涉及人熊直接衝突。
其中一起嚴重案件發生在4月21日，南投一隻黑熊連日闖入山區村落，捕食雞隻與犬隻。當晚林業保育署巡守員目睹其攻擊犬隻，並於喝斥後遭黑熊作勢撲擊，最終以開槍自衛。雖然黑熊逃離現場，但經搶救後因傷重不治，執行安樂死處置。
此外，根據《環境資訊中心》資料，自2018年起，台灣記錄到黑熊出沒的範圍持續擴大，從原本的11縣市17鄉鎮增至11縣市27鄉鎮，並逐步逼近淺山與平地地區。部分山村周邊甚至已建立黑熊族群，顯示人熊衝突潛勢上升。
