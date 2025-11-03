日本熊害頻傳！日網友曬「熊肉串燒」被讚爆

▲日本近期熊害大爆發，秋田縣今（3）日單日就至少有3例傷亡案件，4起熊目擊和捕獲事件。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本近期熊害大爆發，秋田縣今（3）日單日就至少有3例傷亡案件，4起熊目擊和捕獲事件，熊襲新聞讓不少民眾與遊客感到不安，對此，有日本網友在社群網路曬出「熊肉串燒」照片並稱讚口感絕佳，一文掀起熱議，許多網友直呼「熊吃人，我們吃回去」、「熊害問題的解方找到了」。

一位日本網友日前在X上發文，透露自己在青森旅遊時嘗試了熊肉串燒，並附上照片，大讚熊肉十分美味、口感甚佳，完全沒有腥味，吃起來有點像是羊肉。

該文引發熱烈討論，迄今已獲得超過1330萬人次觀看，超過8萬7千人按讚。網友紛紛在底下留言回覆說，「如果降低售價並控制數量，這不是就能解決牠們遍布全城的問題嗎？」、「既然熊開始吃人了，所以我們也可以吃掉牠們吧」。

另外也有許多老饕討論起熊肉的烹飪方式，有熊肉湯也有壽喜燒，有醃製的也有用香料去烤的，各種吃法都有支持者喜愛。

日本學者開發「熊出沒預測地圖」

鑑於近期熊害頻傳，日本上智大學的應用資料科學研究所副教授深澤佑介開發了一個人工智慧（AI）系統，利用各種相關資料蒐集，製作出「熊出沒預測地圖」，發布了包括北海道、東北、北陸和關東在內的16個地區的AI預測熊出沒風險地圖，並希望進一步增加AI學習的數據量，以提高其準確性。

深澤佑介呼籲出差或度假的民眾提前查看，不僅要對過去曾出現過熊的地區有所警覺，熊出沒可能性較高的地區也需防備。

