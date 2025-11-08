日本熊害頻傳「為何台灣沒發生」？背後真實狀況曝光
（記者洪承恩／綜合報導）近期日本多地爆發「熊害」事件，已造成13人死亡、逾百人受傷，引發當地恐慌，也讓台灣網友好奇討論，台灣同樣有原生黑熊，為何較少聽聞人熊衝突？事實上，雖然台灣的黑熊族群規模遠小於日本棕熊，衝突案例確實較少，但仍偶有黑熊闖入山區部落、誤中陷阱或與人發生對峙事件。台灣黑熊保育協會統計，今年1月至今共接獲14件黑熊通報，其中5件涉及人熊衝突，顯示人熊接觸風險仍在增加。
討論起源於PTT上一篇文章，網友提到日本熊害頻傳，甚至出現在居民區，讓防熊噴霧與警示鈴熱賣；反觀台灣雖然同樣有黑熊，卻很少聽聞衝突，「難道台灣的熊比較乖嗎？」然而，多數網友認為主因與「熊的數量、棲地範圍、人口密度與人類活動方式」相關。台灣黑熊族群規模偏小，且活動區多位於較深山地帶，相較日本棕熊更少直接進入人類生活區域。
圖／日本近期熊害頻傳，已經有13人命喪熊口，這也讓台灣的網友好奇，為何台灣沒有熊害。（擷取自免費圖庫Pixabay）
不過，今年仍出現一些值得關注的衝突案例。今年4月，花蓮卓溪鄉一隻黑熊連日闖入部落捕食雞隻與犬隻，巡守隊員於現場喝斥時遭黑熊作勢攻擊，只能開槍自衛。雖然黑熊逃離後隨即展開救援，但最終因傷勢過重被執行安樂死，引發外界對「人熊共存」的討論。
除了直接衝突外，今年14起通報中，多數黑熊是因誤入陷阱或與人為狩獵、誘捕行為相關。保育協會指出，黑熊本身對人並非主動攻擊，只要感知到人類，多半會選擇迴避。真正引發攻擊的情況，多與人靠太近、受到威嚇、或保護食物來源與幼熊有關。
保育團體提醒，若在山區或家戶附近遇見黑熊，不要大聲驚嚇、也不要丟擲物品或做出威脅動作，而應保持面對熊的姿勢、緩慢後退至安全處。如果需長期在山區活動，可攜帶防熊噴霧、鈴鐺或播放音源，讓黑熊提前避開人類活動區域。
