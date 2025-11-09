日本熊害頻傳 網友好奇「台灣熊比較溫馴？」無熊害真實原因曝光

有網友好奇詢問台灣也有熊，但為何沒有出現嚴重熊害。圖為台灣黑熊Mulas。林業及自然保育署提供



日本近日爆發多起熊害事件，光是今年就已造成13人死亡、上百人受傷，相關議題在台灣也掀起討論。有網友好奇提問，台灣的山區也有熊，為何台灣沒有熊害，「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」貼文發布後引發網友熱議，有人指出可能是因台灣人口密度高、山區活動多，熊反而不太敢靠近人類。

日本近日傳出多起熊害事件，就連都市也出現熊的蹤跡，有網友在PTT發文表示，雖然台灣是海島，不過也有原生黑熊，即使台灣黑熊比較小隻，但熊就是熊，還是有攻擊性，但為何台灣很少發生像日本那樣的大規模熊害？貼文發布後，網友紛紛留言表示「台灣熊數量可能是日本熊的百分之一，不過近山的部落是有熊害的」、「台灣黑熊啊，登山看到過，連山屋都入侵欸」、「黑熊和棕熊戰鬥力差很多」、「你沒看日本報導都是從領地擴張開始，台灣人口密度真的不是蓋的」。

廣告 廣告

根據台灣黑熊保育協會公布的統計資料顯示，今年1月至10月總計接獲14例台灣黑熊通報案件，其中5例和人熊衝突有關，例如今年4月間有一隻黑熊連續多日在花蓮縣卓溪鄉中正部落滋擾，捕食雞隻、犬隻，當時巡守隊員正巧撞見在捕食的黑熊，喝斥後黑熊作勢攻擊，於是巡守隊員開槍自衛，黑熊隨後逃跑，眾人也立刻展開救援行動。無奈最終該隻黑熊仍因傷勢過重，最終被執行安樂死。

不過14起通報的案例中，因受困陷阱而被民眾發現、通報仍占多數。台灣黑熊保育協會提醒，民眾若於山區或自家後院、田地遇到黑熊，切記不要驚慌、不要接近黑熊，也不要大聲喊叫、做出威嚇動作或丟擲物品，以免被黑熊視為威脅，進而引起攻擊行為，請保持人面對黑熊的姿勢並安靜後退，不要大動作奔跑，直到移動到安全的地方，例如房子或車子內。

台灣黑熊保育協會說明，民眾若需在山上工作或活動，可攜帶防熊噴霧，或在身上掛鈴鐺、播放音樂，這樣黑熊遠遠聽到就會主動避開。此外，民眾若在屋舍、田地或社區周圍發現疑似有熊出沒的痕跡，可以聯繫台灣黑熊保育協會03-8886010 或02-2381-8696（平日上班時間周一至周五接聽），或是撥打林務局24小時通報專線0800-000-930。

更多太報報導

新幹線有熊！ 小熊闖日本車站車庫躲了約2小時遭捕獲

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

蕭美琴訪歐演講行程保密到家 外媒：有中國企圖破壞前例