日本熊害頻傳！觀光署發函：相關資列必備告知

鑑於日本各地頻傳熊出沒，交通部觀光署近日發函予旅遊業者，只要行程涉及戶外活動、山區或郊外，應在行前說明會將最新熊害資訊列為必備告知項目，且領隊人員應根據熊隻目擊情報，即時調整行程。（示意圖:shutterstock/達志）

鑑於日本各地頻傳熊出沒，交通部觀光署近日發函予旅遊業者，只要行程涉及戶外活動、山區或郊外，應在行前說明會將最新熊害資訊列為必備告知項目，且領隊人員應根據熊隻目擊情報，即時調整行程。旅遊業者對此表示，旅行團安排行程均為熱門景點，人潮多，較不易有熊害。

觀光署函文表示，近期日本多地如北海道、東北及北陸地區等熊隻出沒頻繁，除山區外，亦有出現在一般民眾居住地的紀錄，並發生多起傷人事件。考量日本為國人旅遊熱門地區，為維護國人旅遊安全，請業者務必提高警覺並採取防範措施。

觀光署指出，按「旅行業管理規則」第50條第4款、領隊人員管理規則第39條第1款規定，旅行業及其所派遣隨團服務人員、領隊人員於旅遊途中均負有維護旅客安全職責。

為了保障旅客權益，觀光署要求旅遊業者，凡行程規畫涉及山區、郊外或具戶外活動性質，應於行前說明會中將最新「熊害資訊」列為必備告知項目，並提供正確的防熊自保知識。領隊人員則應隨時掌握日本當地政府發布熊隻目擊情報，即時彈性調整行程，避免帶領旅客進入受威脅區域。

中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽則表示，旅行團經過的地方都是熱門旅遊景點，人潮較多，較不會遇到熊害問題，但也會請導遊及司機在旅行團過程中多注意，在景點遊覽的時候提高警覺。

