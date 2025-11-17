日本熊害 楓葉季富士山人潮不減

日本熊害人數創新高，今年已造成 13 人喪生，200多人受傷，消息也在國內外引發關注。不過正值楓葉季，旅遊熱潮依然不減，遊客表示避免前往人煙稀少的深山，應該就相對安全。

湖光山色，映襯著秋日楓紅。

遊客：「楓葉讓我們真切感受到季節變換，顏色轉深 就知道冬天快到了，身為日本人，楓葉是察覺四季流轉的跡象之一。」

但在美景背後，卻有隱憂。

遊客：「最近新聞裡熊的報導真的太多，原本會想去北部或山區旅行，但看到那些消息，就會開始擔心 猶豫，老實說 真的有點焦慮。」

日本熊害人數創新高，今年已造成 13 人喪生，政府甚至考慮動員退役警察與自衛隊，協助捕捉，消息也在國內外引發關注。不過，仍有遊客不以為意。

遊客：「我不知道日本有熊攻擊的問題，不過其實義大利北部，也有類似的情況，所以對我來說 不算什麼大問題。」

遊客：「我偶爾會騎登山車進深山，那裡真的沒什麼人，所以會緊張，雖然我很少遇到熊，也沒有感到危險，在這種觀光地人這麼多 ，其實非常安全。」

儘管熊害頻傳，日本的秋日依然以獨有的溫柔與壯麗，喚起人們出發的渴望。

