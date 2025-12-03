日本熊患擴大全國撲殺近6千頭！ 日本人端出熊排應對危機
日本近期熊患嚴重，全國多地頻繁傳出野熊出沒與攻擊事件，為保民眾安全，各地政府與獵人緊急出動。截至今年12月初，日本已獵殺近6000頭野熊，創歷年新高，其中北海道與秋田縣為重災區。面對暴增的熊屍體，地方政府與民間業者亟思處理對策。部分餐廳則將熊肉轉化為餐桌佳餚，盼結合美食與永續資源利用。
根據《朝日電視台新聞》（テレ朝NEWS）等日媒綜合報導，北海道地區的獵殺數量已突破960頭，南部的上之國町更達104頭，相較去年同期暴增17倍。而秋田縣獵人則在居民住宅區巡邏捕熊，有時需登上屋頂守望；盛岡市更連續五天接獲熊目擊通報。民眾普遍對頻繁熊出沒感到不安，盡量避免外出活動。
面對暴增的熊屍體，地方政府與民間業者亟思處理對策。北海道法規規定，獵人需將熊體切割為10公分見方的小塊後焚燒，但每頭熊體重動輒200公斤，解體需耗費2至3小時，且地方設施與人手不足，造成後端處理壓力。為紓解壓力，北海道已設置減容設備，利用木屑與米糠加熱分解熊屍為水與二氧化碳，成為獵人眼中的解方。
另一方面，部分餐廳則將熊肉轉化為餐桌佳餚，盼結合美食與永續資源利用。在札幌市，一家法式料理餐廳推出熊排料理，將熊肉煎香後佐香料烘烤，去除腥味，顧客多表示熊肉柔嫩可口，口感類似牛肉，引發高度關注。主廚坦言，目前熊肉市場仍屬冷門，但期望逐步建立口碑，推動熊肉成為北海道特色之一。
在埼玉縣奧秩父地區，由現役獵人經營的鄉土餐廳「きのこの里 鈴加園」也因熊肉料理爆紅，每日幾乎座無虛席。該店將附近設置陷阱捕獲的熊隻，現場解體後製作石器烤料理，搭配野豬與鹿肉、溪魚與蔬菜，提供豐盛套餐。來自東京與海外的食客不惜長途前來品嚐，表示熊肉毫無腥味，肉質濃郁，讓人留下深刻印象。
該餐廳負責人鈴木公士指出，隨著狩獵人口減少與山林管理失衡，野熊進入市區已成常態，唯有適度獵捕並推動食用，方能將野生動物數量維持在合理範圍。他強調：「如果我們不消費牠們，數量將無法控制，山也會失去平衡。」
日本政府與地方目前面臨的不僅是熊隻威脅安全的挑戰，更包括後端處理、資源利用與永續管理的壓力。如何在確保人類安全的同時，妥善運用這些野生資源，已成為日本現階段的重要課題。
