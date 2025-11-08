日本熊患步步驚魂！女子遭襲靠狗救命 牧場車頭被熊拍凹
日本近期鬧熊患，不僅靠近森林處出現黑熊，也被發現出沒校園攀爬，隨著進入秋季賞楓季節，遊客紛紛前往山林欣賞美景，卻因熊出沒警示被拒之門外；其中一名住戶分享，10月中旬於日本群馬縣觀光勝地「吹割瀑布」遭到熊攻擊，所幸狗狗及時出現，中斷熊隻攻擊，另外一名男子則被熊抓傷導致蜂窩性組織炎。對此當地政府也祭出應變措施。
根據日本媒體報導，隨著進入賞楓季節，旅遊景點也受熊患影響，不只遊客被擋於森林步道無法欣賞美景，就連當地居民也遭殃；10月中旬，日本群馬縣的觀光勝地「吹割瀑布」一名76歲女子在散步時遭熊突襲，「我當時以為自己要死了」女子描述一隻黑熊突然從灌木叢中竄了出來，還來不及躲閃就遭被熊的爪子擊中頭部倒地，接著抓住她的背部和肩膀，將她衣服撕成碎片。
女子表示，當下因為來不及反應逃跑，只好不斷大叫求救，幸好狗狗大聲吠叫，才讓熊逃離，停止攻擊；最終女子顱骨骨折、全身多處受傷，經送往醫院接受治療，傷口仍在復原；不過另名60多歲男子，於日本群馬縣北部沼田市遭到熊襲擊，右肩及其他部位被熊抓傷，起初被診斷為輕傷，竟於3天後開始高燒，成蜂窩性組織炎。
日本群馬縣政府指出，本年度已出現10起熊襲擊人事件，創下2009年以來最高紀錄，面對威脅，前橋市更宣布對「主動砍伐吸引熊的柿子樹」居民，提供每棵1萬日圓（約新台幣2千元）獎勵，盼藉此減少野熊靠近住宅區的機會。
此外，北海道浦河町主要飼養純種馬的「桑田牧場」也在社媒平台發文，指出一名工作人員準備趁夜間開車前往餵養動物的途中，遭一隻黑熊高速逼近車輛、猛力拍打車頭，發出沉重的撞擊聲；事後檢查發現，引擎蓋不僅嚴重變形，還留下多道爪痕。
牧場表示，幸好人員及時倒車逃離，未釀成傷亡，不過因該名工作人員未受過獵殺野生動物訓練，且法規並未允許他們執行獵殺任務，因此當下無法使用槍械；因此呼籲大眾，無論當地人士或是遊客，均應隨身攜帶可製造巨大聲響之器具驅離熊隻，或是事先依據「熊出沒地圖」比對規劃路線，以避免遭受攻擊。
