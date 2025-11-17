日本熊患靠「吃」解決？熊肉料理天天滿座 石破茂也大啖熊肉叉燒

日本前首相石破茂近日大口吃熊肉。翻攝X/pirooooon3



日本熊患今年非常嚴重，至少上百人因為熊攻擊而傷亡。對此，日本媒體報導，一家位在埼玉縣的野味餐廳，主打熊肉料理，近期吸引絡繹不決的顧客上門，許多民眾都是衝著熊肉料理特地造訪，讓店家高朋滿座。另外，就連政治人物也呼籲可以多多食用熊肉，包括前首相石破茂也在日前一場會議中，大口吃熊肉叉燒，他呼籲透過吃讓熊的數量恢復合理範圍。

熊肉「沒腥味」易入口 嚼勁口感佳

朝日電視台的節目特別採訪，這家位在埼玉縣奧秩父的「蘑菇之鄉鈴加園」餐廳，一進門就見到棕熊的標本，店內坐無虛席。一名從神奈川來的20多歲顧客說：「平常很難吃到熊肉，所以想試試看。也因為最近熊的新聞頻傳，才特別注意到。」

一名90歲的女性顧客也說，她非常喜歡吃熊肉。一名男客人更特地從東京花3小時前來，他形容：「熊肉完全沒腥味，非常容易入口。肉味濃郁，新鮮又有嚼勁，非常好吃。」

埼玉縣秩父市一家餐廳提供熊鍋，高朋滿座。翻攝官網

業者表示，當天店內提供的，是兩天前落入店附近陷阱籠的一隻公熊的前腳肉。店家負責人表示：「狩獵者每年都在減少，野獸也因此變多，這讓熊等動物下山進入人類生活圈。如果不適度消費熊與野豬的肉，數量很難回到適當範圍。」

熊肉「處理難度高」 捕獲多半無法食用

事實上，日本前首相石破茂14日參加一場會議，更大口試吃了熊肉叉燒，他也大力呼籲透過吃讓熊的數量恢復合理範圍。

對於想靠吃來解決熊患問題，目前最基本的問題就是熊肉處理難度高，現實中許多獵獲的熊無法食用，只能丟棄。另外，若想將熊肉商業化，必須建立衛生處理設施、確保穩定供應，以及構建流通網，而這些都需要巨額成本與長時間投入。

