日本熊攻擊又一起！秋田79歲老婦上山採菇 疑遇熊襲慘死

編譯林浩博／綜合報導

日本今年「熊禍」不斷！據共同社3日報導，日本東北地方的秋田縣，當地警方在山區發現一名疑似死於熊襲的79歲年長婦女遺體。

日本熊出沒的頻率越來越高。（示意圖／PIXABAY）

該名婦女據信是上山採菇時遇害。警方查驗死者身分，是無業的當地居民。遺體臉上的嚴重撕裂傷，指向她是遭到熊的襲擊。

警方稱，死者2日曾打電話給住在外地的家人，告訴他們自己要上山。家人到她家探視，但直到晚間，仍遲遲等不到死者回來，因此向警局報案。死者遺體於3日早晨9點左右被發現。

由於熊攻擊人的事件，在秋田縣越發嚴重，縣長鈴木健太請求自衛隊派人處理。日本防衛大臣小泉進次郎上週曾表示，自衛隊規劃向地方政府提供後勤支援，像是運送與處理被槍殺的熊隻。自衛隊依法，不得參與對熊的射殺活動。

