日本熊暴增1倍！去年8個月出沒逾4.7萬頭創新高 「這地區」最多

2025年11月15日，日本岐阜縣大野郡白川村設有「熊出沒注意」的警告標示。路透社



去年日本熊出沒及熊襲擊人類事件大增，造成民眾與觀光客人心惶惶。據日本環境省統計，去年4月至11月，全國通報的熊出沒事件高達4萬7038件，遠超過2023年的歷來最高紀錄2萬4348件，增加近一倍。

共同社報導，環境省的統計並未納入棕熊棲息的北海道，熊已滅絕的九州以及離島沖繩縣。

根據這份官方統計，熊出沒最多的是秋田縣，為1萬3172件，其次是岩手縣的9270件，新潟的3265件以及宮城縣的3056件。秋田、岩手和宮城皆屬東北地方。

廣告 廣告

若以捕獲熊數來看，數據納入北海道；日本全國47個都道府縣中，最多的還是秋田縣，共2564頭，其次依序是福島縣1526頭、北海道1369頭以及山形縣1278頭。全日本有6個道或縣捕獲的熊超過1000頭。

一直到統計結束的去年11月，日本全國熊出沒件數仍高達1萬零94件，比2023年最高紀錄的3700件多了一倍以上。

東北第一大城宮城縣仙台市，6日晚間仙台城跡旁居然有熊蹤。通報民眾表示，看到一頭身長約1.5公尺的熊在城跡南方吃草，警方趕到現場搜索，但未發現熊蹤，也未接獲有人遭熊襲的報案。

更多太報報導

報復接二連三！中國宣布對日本進口二氯二氫矽展開反傾銷調查

【一文看懂】美國最高法院若判川普關稅違憲 要吐回多少關稅？

被川普冷處理？委內瑞拉反對派領袖：應該由我們領導國家