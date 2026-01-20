日本熊本觀光直升機失聯！ 機上載2名台灣遊客

日本熊本一架觀光直升機在熊本縣阿蘇市失蹤，搜尋工作已在阿蘇火山火山口附近展開。（示意圖／阿蘇山火山防災連絡事務所）

日本熊本縣阿蘇市今（20）日發生觀光直升機失聯事件。一架隸屬民間公司的觀光直升機在起飛後，超過預定返回時間仍未返航，機上共搭載3人，其中包括2名台灣籍觀光客。日本警方與消防單位已緊急展開搜救行動，並前往阿蘇火山中岳火口附近進行搜索。

綜合日媒報導，熊本縣警察署和阿蘇市警察署表示，今日上午一架正在阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）」進行觀光的直升機，在預定到達時間後並未返回，至今仍失去聯繫。消防單位透露，上午11時04分（台灣時間上午10時04分）左右有接獲來自機上一名乘客智慧型手機的「強烈衝擊」自動通報，但消防人員回撥聯繫時，已無法接通。

據了解，直升機上搭載一名64歲男性駕駛，以及2名台灣籍乘客，分別為41歲男性與36歲女性。警方與消防獲報後，立即派員前往阿蘇山區展開搜尋，並動員山難救助隊於阿蘇山上及中岳火口周邊進行搜索。

由於火口附近地形險峻，車輛無法進入，搜救人員只能徒步前往，目前尚未確認直升機的具體位置與機體狀況。截至下午1時（台灣時間中午12時）為止，搜救單位仍未發現失聯直升機。

卡德利動物樂園表示，該觀光直升機行程約10分鐘，從動物園起降，飛越草千里與阿蘇中岳一帶。今日為該機第3趟飛行，且三趟皆由同一名駕駛執飛。相關單位仍持續搜索中，事故原因及人員安危有待進一步釐清。

