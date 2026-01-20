日本熊本阿蘇火山觀光直升機突然失聯 機上載有2名台灣遊客

1月20日下午2時許的草千里與阿蘇中岳畫面。（截自日本自然公園財團）





日本熊本縣阿蘇山20日自一處觀光設施起飛的一架觀光直升機傳出失聯消息，機上包含2名台灣遊客與1名飛行員，警方與當地消防部門正在阿蘇中岳火口附近進行搜索。

綜合NHK等日媒報導，台灣時間20日上午10時許，消防部門收到報告稱，有通報顯示智慧型手機的碰撞偵測功能被觸發，亦即可能與直升機失聯有關。消防人員曾試圖回電，但始終無法接通。

據悉，這架直升機是阿蘇卡德利動物樂園（カドリー・ドミニオン）的觀光遊覽用機，搭乘者包括64歲男性飛行員，以及兩名台灣籍乘客（男性41歲、女性36歲）。由於車輛無法靠近火山口，因此警消人員只能步行前往，但尚未掌握直升機的狀況。

阿蘇卡德利動物樂園表示，這架直升機原本預定從園區出發，大約在草千里與阿蘇中岳遊覽十分鐘後返回。今天是第三次飛行，是由同一位飛行員執飛。

