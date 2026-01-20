日本熊本阿蘇觀光直升機失聯 2名台灣乘客、1名機師生死未卜

日本熊本縣阿蘇市（Aso）於今（20）日傳出觀光直升機失聯意外。根據當地警方通報，一架隸屬於民間公司的觀光直升機在預定時間後仍未返航。消防部門於當地時間上午11時4分接獲乘客手機發出的自動撞擊偵測通報，隨後嘗試回撥卻無法接通。據悉，機上搭載一名64歲日籍飛行員，以及兩名台灣籍遊客（41歲男性與36歲女性），目前搜救人員正徒步前往阿蘇中岳火山口附近展開緊急搜救。

阿蘇中岳火山口。（圖／翻攝阿蘇火山官方資訊網站https://www.aso-volcano.jp/）

據《RKK熊本放送》綜合日本熊本縣警方與消防單位消息，這架失聯的直升機是由阿蘇市知名動物園「阿蘇卡德利樂園」（Cuddly Dominion）所提供的觀光遊覽服務。該機於今日上午進行第三次飛行作業，原定行程為10分鐘的空中遊覽，帶領遊客俯瞰草千里（Kusasenri）及阿蘇中岳火山口。然而，消防單位在接獲乘客智慧型手機發出的強烈衝擊警示後，懷疑機體可能發生墜毀或迫降。由於火山口附近車輛無法通行，搜救人員目前正克服地形阻礙，徒步進入山區搜索機體蹤影。

根據熊本地方氣象台觀測，受強烈冬季氣壓影響，熊本縣今日風勢強勁。在事發前的上午11時左右，阿蘇中岳上空1500公尺處觀測到風速達每秒9公尺的偏北風，早前甚至一度達到每秒11公尺。除了強風威脅，阿蘇市區上午雲量偏多，視線不佳可能也是導致事故的原因之一。據園方表示，失聯飛機的機師具備豐富經驗，今日前兩次飛行均由其負責，當時並無異狀。

目前機上三人的狀況仍然不明，搜救重點集中於阿蘇火山口周邊區域。由於失事地點地形險峻且天候惡劣，增加了搜救的難度。

