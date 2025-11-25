日本熊本5.7強震 3噸巨石砸車 駕駛及時跳車躲劫

日本熊本縣阿蘇地區發生規模5.7地震。（資料圖／達志影像Shutterstock）

台灣時間下午五點左右，日本熊本阿蘇地區，發生規模5.7強震，稍早傳出，震央附近的【產山村】有一顆重達3噸的巨石，砸到一輛行駛中的汽車，所幸駕駛已經先逃離，無人傷亡。

日本熊本縣阿蘇地區發生規模5.7地震。（資料圖／達志影像Shutterstock）

日本熊本縣阿蘇地區今晚發生規模5.7地震，造成當地商店貨架商品散落一地，洗衣精摔破流滿地的情況。這起地震發生於日本時間今天晚上6點01分，震源位於熊本縣東北部阿蘇地區，震源深度僅10公里，最大震度達到5強。日本首相高市早苗已經指示全力救災，當地政府立即成立災害應對聯絡室。此次地震後17分鐘內又連續發生5起餘震，當地已有巨石砸中行車的事故發生，熊本縣也緊急設置災害警戒本部。

廣告 廣告

地震發生時，NHK熊本電視台的監視器拍下天花板掉牌明顯搖晃的畫面。當地居民表示，地震時先感受到上下震動，接著是左右搖晃，整個過程持續了10到15秒。在賣場中，可以看到貨架上的商品散落一地，洗衣精從高處掉落摔破，流了滿地。

日本首相高市早苗表示，地震發生於晚上6點1分，震源在以麻地區，尤其在產山村觀測到震度5強的地震。關於政府應對方面，他們已在地震發生後，在危機管理中心立刻設置了災害應對聯絡室。

根據日本氣象廳發布的資訊，地震發生後的17分鐘內，同一地點又連續發生5起規模2.6到規模3.3的餘震，顯示地震活動仍然活躍。阿蘇警察署通報，在產山村的縣道上，有一塊重約3噸的巨石從山坡滾落，砸中行駛中的汽車。幸運的是，駕駛沒有受傷，但道路目前已經被封閉以確保安全。

熊本縣政府已緊急設置災害警戒本部，持續收集災害相關情報，以便及時應對可能發生的各種災情。當地政府正全力確保民眾安全，並評估地震造成的損害程度。

更多 TVBS 報導

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 車站響警報、室內搖晃畫面曝

快訊／日本青森外海規模4.7地震！ 北海道、岩手等多地有感

快訊／日本又震！東北三陸沖6.2地震 發布海嘯預報

日本三陸沖6.7地震！今狂震11次 第一波海嘯抵達岩手

