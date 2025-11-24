日本熊熊危機不斷擴大 警方獲授權用槍驅野熊

日本熊害越演越烈，野熊不僅出沒陸地，甚至還跑到海上。青森縣的海灣有熊出沒，漁民發現後趕緊通報，獵人登船捕獵，發現是一頭成年亞洲黑熊，體重達到140公斤，野熊神出鬼沒，令人心慌慌。

10月受害人數達88人 創近10年最多紀錄

日本環境省統計，今年4月到10月，全日本有196人遭到熊攻擊傷亡，10月份受害人數達到88人，是近十年來最多。有人推測野熊大量出沒，是食物不足造成，但專家研究發現，熊的主食山毛櫸果實產量發生變化，導致野熊增加。

野熊為患不堪其擾 日政府:警可用槍獵熊

眼看熊害為患，日本政府宣布從11月13號起，警方可動用槍隻來抓熊。以往碰到野熊出沒，警方只能仰賴專業獵人，如今野熊威脅升溫，警方在緊急狀況下，可用來福槍捕獵野熊。

面對熊熊危機各界動起來，業者研發「驅熊無人機」，盤旋在果園上空，播放響亮的狗吠聲，並放鞭炮來嚇跑野熊。

