日本熊熊危機升溫！自衛隊出手捕熊 過去也曾出手控管野生鹿、海獅數量

日本熊害持續升溫，政府出動自衛隊協助抓熊，當地居民對此感到相當高興，直呼「鬆一口氣」。然而，自衛隊僅協助設置捉熊陷阱，並不會射殺熊隻，被抓到的熊會由獵人射殺，藉此控制熊的數量。

這並不是日本首次派出自衛隊協助控制野生動物數量，先前還有野生鹿及捕殺海獅的案例。專家呼籲，獵人逐漸老化，且不習慣獵熊，政府應該培訓警察或相關部門，成為「政府獵人」。日本當局也已經成立工作小組，著手研擬相關法規。

熊攻擊、目擊事件激增

根據日本環境省統計，今年自4月以來，日本全境已經發生超過100起熊攻擊事件，造成12人喪生，創下歷史新高。數據顯示，有三分之二的死亡事件發生在秋田縣以及岩手縣。路透社引述秋田縣當局說法表示，今年熊隻目擊通報事件超過八千起，較往年增加了六倍。

秋田縣鹿角市市長笹本真司表示，熊的頻繁出沒已經影響居民的生活方式，他們被迫在天黑後停止外出，或是取消原定活動，「居民每天都感受到危險」，他告訴路透社。負責處以熊事務，同時也是鹿角市居民的北方康弘表示，以前熊聽到動靜就會跑走，但現在反而是主動朝人類走來。

自衛隊出動控制熊數量

日益緊張的人熊關係，讓秋田縣知事鈴木洋一不得不向日本自衛隊尋求協助。自衛隊於5日，開始在秋田縣鹿角市駐紮部署，自衛隊隊員乘坐軍用卡車、身著防彈衣、並攜帶防熊噴霧，有些隊員則使用盾牌，以及形似刺刀訓練步槍的長木桿護衛。

路透社報導，目前自衛隊主要的任務是運輸、設置，並定期檢查捕熊用的鋼製陷阱，但軍隊僅捕捉，並不會開槍獵熊。熊隻遭到捕獲後，會移請受雇於政府的獵人射殺，藉以控制熊的數量。除了鹿角市以外，自衛隊也預計在11月底前往大館市和北秋田市。

自衛隊會協助放置陷阱，但不會使用槍枝獵殺熊隻，主要的撲殺工作會交由與政府簽約的獵人執行。（圖／翻攝自日本陸上自衛隊官網）

非自衛隊首次出手控管野生動物

路透社提到，在1967年，日本就曾派出自衛隊以「射擊訓練」的名目，射殺海獅，因為牠們不僅數量多、體型大、性情兇猛，還會搶奪漁民的漁網，並破壞漁具。最後忍無可忍的北海道日高新冠町才向自衛隊尋求協助。

近代的2010年到2014年間，自衛隊也曾在北海道用直升機，從空中監視「蝦夷鹿群」，並與獵人配合，用雪上摩托車載運捕獲的鹿隻，該行動被稱作「白糠黎明作戰」。

專家呼籲培訓獵人

北方康弘表示，去年山裡的食物充足，所以有很多幼熊出生，但今年狀況是食物已經耗盡，加上農村人口減少，人類活動區域與自然棲地界線模糊，導致人類與熊的接觸日益頻繁。而現在又正處熊類冬眠前的大量覓食期間，因此襲擊量才會攀升。

自衛隊過去曾使用直升機，監控野生鹿群，並與獵人合作，控制北海道蝦夷鹿群的數量。（圖／翻攝自日本航空自衛隊官網）

美聯社報導，分布在日本大部分地區的黑熊，以及分布在北海道的棕熊，都非屬瀕危物種，因此需要捕殺才能控制數量，但當地獵人人口已經逐漸老化，且沒有獵熊的習慣，專家建議，政府應該要針對警察或其他相關部門進行培訓，培養「政府獵人」。

對此，日本當局已經成立一個工作小組，目標是在11月中旬制定出官方對熊類的應對政策，目前也正在研擬熊類族群調查計畫、利用通訊設備發布熊類預警，以及修訂狩獵守則的相關規定。

