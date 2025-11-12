日本熊熊危機！ 自民黨緊急建議：補助聘僱獵人、購買誘捕籠

有鑑於日本今年野熊攻擊人的狀況突然大大增加，日本自民黨已經擬定了一項緊急因應方案，將送日本內閣審議。

日本今年野熊攻擊民眾的事件特別多，已經引發了日本執政黨「自民黨」的高度關切。據日本共同社報導，自民黨內部針對日本各地日益嚴重的野熊攻擊民眾狀況，已經擬定了一份「緊急建議草案」，除了將資助各地方政府經費，以僱用負責捕殺野熊的「政府獵人」之外，也會提供地方政府購買誘捕籠、設置電圍欄，與購買驅熊噴霧等的防災經費，相關草案近期將會送到日本內閣。

據瞭解，草案還敦促地方政府，在野熊出現在街區時，准許使用獵槍射殺的「緊急獵捕制度」；並且研究如何設置誘捕籠，才能最有效捕捉野熊。

草案中強調，今年野熊攻擊民眾的狀況，以及致死的人數，已經遠遠高出以往紀錄，顯然已經進入緊急狀態。