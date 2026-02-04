日本熊肉罐頭可帶回台灣？ 林保署：未事先申請核准均違法

近期日本熊害頻傳，撲殺熊隻後製成的罐頭等加工肉品也成為話題。針對熊肉罐頭是否可以攜帶入境台灣，林業及自然保育署表示，熊在台灣仍屬保育類野生動物，相關產製品皆受台灣《野生動物保育法》及國際公約嚴格管制，民眾若欲攜帶入境，須依規定事先申請核准，未經申請即違法攜帶入境者，最高可處5年以下有期徒刑，並得併科150萬元以下罰金。

林保署指出，民眾如有輸入保育類野生動物產製品需求，應事前透過「農業部簽審通關共同作業平臺」提出申請；若是涉及瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）附錄之物種，另須取得輸出國核發之CITES出口許可證，並經所在縣市政府初審及農業部審核同意後，才能攜帶入境與完成海關申報程序。

目前受我國《野生動物保育法》規範的物種，除熊科（Ursidae）所有物種外，還包含網紋蟒、現生象、犀牛、暹羅鱷等多種動物，相關產製品則包括野生動物之屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵、器官或其加工品等。

林保署說明，常見違規攜帶入境態樣包括含有虎骨粉、熊膽粉成分的中藥及保健品、現生象牙加工之印章、雕刻品，或以網紋蟒皮製成之精品錶帶、皮夾，以及眼鏡蛇肉、亞洲鱉肉及熊肉罐頭、調理包等相關產製品。

林保署強調，前述保育類動物產製商品雖在部分國家可合法買賣，但若攜帶入境台灣時未具備主管機關核准文件，即屬違法輸入，還可能涉及動植物檢疫相關規定，呼籲民眾留意。

