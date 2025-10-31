日本熊襲事件頻傳！北海道「400公斤巨熊」出沒 肥到鑽不進捕獸籠

北海道苫前町有一頭目測體重達400公斤的棕熊出沒。（圖／翻攝自YouTube／北海道ニュースUHB）

日本近日多次出現熊襲事件，2025年已有12人因此喪命。而北海道苫前町獵友會就透露，他們設置的監視器不僅拍攝到多頭棕熊的身影，還有一隻目測體重達400公斤的巨熊出沒，肥厚身軀完全塞不進捕獸籠，引起當局高度警戒。

根據日媒《北海道文化放送》報導，10月30日凌晨12時許，札幌一名女子向警方報案稱，自己在商店街上看見疑似是熊的生物出沒，後續調查雖未發現任何關於熊的蹤跡，市府也認定不太可能是熊，但日本接連發生的熊出沒事件已引起市民的極大恐慌。

而在北海道北部的苫前町，有台監視器拍到了驚人影像，一頭體型相當巨大的棕熊正在緩慢穿越馬路。對此，苫前町獵友會會長林豐行表示，他們是在9月捕捉到這樣的畫面，那頭熊走路時腹部脂肪不斷晃動，目測體重達400公斤，臀圍明顯超出捕獸籠出入口尺寸，「牠從田野方向穿過馬路，然後又朝田野方向走去。牠非常謹慎，（看起來像是）一邊說著『你們想用這種愚蠢的陷阱抓我嗎』，一邊轉身笑著離開了。」

林豐行也在10月29日巡邏時發現新的腳印，推測可能是同一頭棕熊留下來的，而這頭熊體重至少200公斤以上。林豐行說，他們經常接到關於設置陷阱的請求，目前已經確認該地區至少有5頭熊出沒，而有些熊會直接在捕獸籠下方挖洞，再將裡面的誘餌吃掉。

報導指出，今年苫前町已捕殺6頭棕熊，創下歷史新高紀錄，而光是10月份，苫前町獵友會就在國道附近設置的2個箱型捕獸籠捕獲了3頭熊，體重都介於150至300公斤之間。據悉，苫前町獵友會僅剩9名成員，大多是農民身分，農忙時便會沒時間獵熊，因此人力十分不足。

