日本熊襲事見頻傳 觀光署要求業者告知熊害資訊

寒假旅遊旺季即將到來，不少旅客計畫前往日本，不過近期「熊出沒訊息」仍然頻傳，統計2025年4月到11月底，共有多達230人被熊攻擊、13人因此死亡，已創下歷年最高紀錄，引發旅客高度關注。

記者訪問旅日民眾，陳小姐表示，「會擔心啊，如果遇到的話。對，不知道要怎麼辦。」顏先生則說：「跟團的話我覺得還好，自由行的話我比較害怕，如果我真的怎麼了，可能沒有人可以來幫我。」

交通部觀光署則點出，旅行業旅遊途中均負有維護旅客安全職責。如今也出手，發函要求業者提高警覺並採取防範措施。

另外也祭出2大準則，凡行程規劃涉及山區、郊外或戶外活動性質，業者應於行前說明會中，將最新「熊害資訊」列為必備告知項目。此外，領隊人員應該隨時掌握日本當地政府發布熊隻目擊情報，時彈性調整行程。

開南旅行社總經理陳健欽說道，「盡量客人不要往山裡面帶，像有一些什麼熊野古道那些步道，假如說像奧入瀨溪的部分，那我們就會買熊鈴給旅客帶著。」

旅行社業者分析，團客前往熱門景點遇到熊機率不高，目前採取措施是團進團出，自由時間也會管控旅客活動範圍與時間。

不過統計熊出沒的地點，包含北海道、東北地區、北關東等，近期更出現東京近郊、嵐山竹林小鎮等熱門景點的目擊情報，各界不敢輕忽。

日本NHK電視台宣傳影片指出，「隨時掌握官方提供的野熊出沒資訊。」

NHK也特別提醒旅客，如果要出沒高風險地區，保持團體行動，以及身上防熊用品，包含熊鈴與防熊噴霧不可少，並且保持警惕才能降低風險。

