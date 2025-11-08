日本熊襲人已致13死！ 3大超商啟動防護措施、出沒資訊一鍵查

日本追蹤熊出沒資訊網站。（圖／翻攝自kumamap）

日本北海道和東北地區近期傳出熊出沒事件頻繁，引發各界關注。自6月起至11月8日，熊襲人事故已造成13人死亡、至少160人受傷。日本三大便利商店正在制定相關應對措施，另有日本團隊做出追蹤熊蹤跡的網站「Kumamap」，揭露日本全國熊害的資訊，當中可見過去一週就接獲高達2521起相關通報。

隨著日本各地持續出現熊出沒的事件，各大便利商店正在制定相關指南並採取應對措施。為了確保員工和顧客的安全，全家便利商店計劃向北海道和東北地區約400家門市，配發驅熊噴霧；此外，門市還將在全國各地透過大型顯示器播放「注意熊出沒」的警告訊息。一旦接到門市附近出現熊的報告，門市將引導顧客進入室內或車內避難，並關閉及鎖定自動門以防意外。

LAWSON便利商店也從7日起開始向北海道、東北和關東北部地區約100家可能出現熊的門市，發放驅熊噴霧，該公司也正在考慮安裝低頻聲波驅熊裝置。另7-ELEVEN便利商店則已發布通知，允許門市人員在發現熊出沒時，依現場情況決定是否暫時停業，以確保人員安全。

隨著氣候變遷與人熊活動範圍重疊，日本今年的熊出沒案件明顯增加，地方政府與民間業者正加緊研擬防範措施，呼籲民眾外出時提高警覺，在熊蹤跡的網站「Kumamap」可輕鬆查詢熊出沒的地點。

