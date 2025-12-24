日本熊襲紀錄創歷史新高 帶動熊肉料理熱潮

「熊」是日本今年最熱門的話題之一，甚至被選為今年的年度代表漢字。雖然熊害讓人恐懼，不過在埼玉縣秩父市的這家野味餐廳，熊肉卻是大受歡迎。

這家餐廳的業者自己也是獵人，店裡的特色料理就是熊肉，無論做成火鍋或石板烤肉，都讓人食指大動。還有台灣客人大老遠前來，體驗後讚不絕口。

台灣顧客謝秉衡表示，「和豬肉比起來比較有嚼勁，但是味道很好吃。」

業者觀察，過去半年來，熊害受到熱烈討論，前首相石破茂則是當眾試吃熊肉，大讚「黑熊叉燒」很好吃、跟紅酒很搭，名人效應引起一般民眾的好奇，一般民眾也想嘗嘗熊肉的滋味如何，餐廳的貨源甚至供不應求。

餐廳業者鈴木公士指出，「您知道，特別是最近熊的相關新聞特別多，想要吃熊肉的客人也變多了。」

根據日本環境省統計，今年4月到10月底，日本全國撲殺9765頭熊，創下2006年開始統計以來新高。業者認為，如果非要撲殺不可，不如將熊肉拿來做成料理，也是一種是尊重生命的表現。

其實日本山區本來就有吃熊肉的傳統。許多地方政府一方面祭出防熊措施，另一方面也希望推廣熊肉，帶來額外收入。

鏡頭轉到阿根廷。阿根廷傳統上是個愛吃牛肉的國家，牛肉不但被做成日常料理，也是主要出口商品。不過在1950年代，每人每年平均會吃掉100公斤的牛肉，現在卻只剩下50公斤。

阿根廷民眾朵拉表示，「很多東西都有影響，經濟、健康，我們吃蔬菜比較多，至少我的飲食有改變，現在吃比較多菜。」

專家分析，雞肉和豬肉價格通常比較便宜，加上健康意識抬頭，許多民眾追求飲食均衡，才會造成牛肉消費量下降。專家也指出，許多國家還沒有大量食用牛肉的習慣，阿根廷可以考慮擴大出口生意，將更多高品質的牛肉銷往外國。

