日本熊襲釀死傷！NHK拍攝「遇熊自保影片」宣導 網笑：熊大去兼差
日本近期熊襲事件頻傳，2025年累計已有12人因此喪命。對此，《NHK World Japan》就與酪農學園大學教授佐藤喜和合作，穿著「熊大布偶裝」拍攝相關影片宣導，教民眾在路上遇到野熊時該如何自保，可愛畫面也引起網友熱議「要是每隻熊都長這樣，我會摸爆」、「遇到這種熊會馬上撲上去合照吧」、「熊大真是辛苦，跑到山野林區兼差」。
從畫面中可以看到，一名工作人員穿著登山裝，另一名工作人員則扮演「熊大」躲在草叢中待命。影片字幕則寫著，如果步行中遇到野熊，首先要停下腳步，若距離很近，應先慢慢後退撤離，注意防熊噴霧要放在隨時可取出的地方。
要是看見野熊擺出「威嚇猛衝」的姿勢，是在警告對方「不要靠近我」，這時應該保持站立不動，適時後退與野熊拉開距離。萬一不幸與熊接觸，應採取面部朝下的趴臥姿勢，雙手保護頸部、頭部，並用背包擋住背部，即使被熊翻過來也要盡量恢復到趴臥姿勢。
如果是在開車時遇到野熊，應該要先停下車輛、關緊車窗，切勿按喇叭刺激也熊，若野熊擋在路中間，建議靜待牠離開，再慢慢把車開走，而要是野熊待在路邊等待，則可以直接駕車緩慢通過。
影片曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「遇到不可能這麼冷靜吧」、「非常有用，完全保護了我的腹部跟脖子。現在手跟屁股被吃掉了，下一步該怎麼辦？」、「遇到棕熊基本上無解。聽天由命，看運氣了」、「其實熊是想要背包裡裡面的東西，我覺得最好不要背著，不然等一下連人一起被扛走」、「日本人開車太客氣了，要是在台灣應該剩不了幾隻活口」、「台灣：拍照打卡，順便和熊熊說HI」、「可能還要鎖門，記得有看過一些熊開車門」、「我日語老師老家附近超市真的有熊跑去，台灣熊太少了，所以一堆人根本就是無感」。
看更多 CTWANT 文章
王子4月生日文藏「粿粿定情合照」！網驚呼早埋伏筆：太明目張膽
王子娶粿粿機率多高？一票人答案相同 他「這舉動」說明一切
謝侑芯海外猝逝謠傳「嗑藥當伴遊」 經紀人發聲回擊：家屬已請法律顧問
其他人也在看
鴻海科技日11/21登場 量子電腦夯!搶先開箱"離子阱實驗室"
財經中心／楊思敏、戴亞倫 新北報導每年的鴻海科技日，可以說是科技界的一大盛事，今年即將在11/21登場。除了展示新款電動車、與輝達合作的AI伺服器。今天民視鏡頭還要帶您來開箱，鴻海打造台灣產業界首座「離子阱量子計算實驗室」，目標5年內推出通出通用型量子電腦原型機，看看最新進展。複雜的裝置系統，連接一條又一條的電線，確認電極精準度，操作實驗。量子電腦被認為是下一個重要科技發展，精密製造領頭羊、鴻海超前部署。民視記者楊思敏：「帶您來開箱，台灣第一個產業界自己投資，成立的量子計算研發實驗室。在我旁邊的就是鴻海的離子阱系統，透過操控交流電場、雷射和真空等參數，能夠捕捉離子，作為量子位元，成為建構量子電腦的基礎。」第一代單區刀鋒型離子阱。（圖／民視新聞）螢幕上一顆顆宛如珍珠項鍊排列的，就是捕捉到的離子。技術成熟後，為未來量子電腦鋪路。因為以現在傳統電腦的運算模式和硬體，恐怕無法滿足未來的算力需求。鴻海離子阱實驗室主任：「所以量子疊加跟量子糾纏，就是我們作為這個量子計算，實現加速計算的一個根源，背後的物理規則。」鴻海科技日將於11/21登場。（圖／鴻海）鴻海搶在11/21科技日登場前，展示研究成果，目標在五年內，打造一台5到10個量子位元的通用型量子電腦原型機。除了離子阱系統，科技日也會展示，替輝達生產的最新AI伺服器GB300，以及新款電動車，吸引產業和投資人關注。原文出處：鴻海科技日11/21登場 量子電腦夯！ 搶先開箱「離子阱實驗室」 更多民視新聞報導量子力學一百週年！新創公司首席科學家認為「台灣扮演重要角色」鴻海攜手輝達Uber及Stellantis 攻自駕車隊輝達GTC首移師華府 黃仁勳讚與台積電.鴻海合作成果民視財經網影音 ・ 25 分鐘前
今年恐難重返千萬觀光大國 觀光署：年底續衝刺
今年1至9月來台的國際旅客只有605萬人次，恐難在年底重返千萬觀光大國。對此，觀光署表示將祭出一系列衝刺作為，包括針對日本市場舉辦「千人放天燈」活動，還有超過1萬名日本學生來台修學旅行。 在2019年COVID-19疫情前，全年來台國際旅客達1,184萬人次；疫後解封，觀光署原期望去年可反彈至1,200萬人次，不料之後下修到1千萬，最終僅達成785萬。今年7月，交通部長陳世凱在立法院答詢時則表示，目標依舊是千萬，且至少要達到900萬。 不過，如今已邁入11月，根據內政部移民署統計，今年1-9月來台的國際旅客只有605萬人次，雖較去年同期成長9%，但距離千萬觀光大國的目標仍有300、400萬的缺口。 對此，觀光署長陳玉秀表示，將於年底分別針對東北亞、東南亞和歐美市場祭出一系列衝刺作為。以日本市場為例，除了與日本旅行業協會合作送客，並攜手國籍航空促銷外，也同時以大型活動與修學旅行雙管齊下。她說：『(原音)年底衝刺作為，在東北亞的日本市場將透過大型活動、像今年12月7日到8日會有「千人放天燈」，預計會超過1千名旅客來台；同時間，今年1月到7月日本來台修學旅行大概4,314人，已經較去年同期成中央廣播電台 ・ 53 分鐘前
日本研究認證「地瓜」抗癌第一名！生熟吃都有效 抑癌效果贏過蘆筍、花椰菜
地瓜營養豐富、價格親民，功能醫學醫師劉博仁指出，熟地瓜和生地瓜是日本癌症預防研究所調查中，抑癌效果第一、第二名的食材，贏過蘆筍、花椰菜等蔬菜。營養師認為，地瓜的營養已獲高度肯定，但抗癌飲食建議各式蔬果健康2.0 ・ 53 分鐘前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 23 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 17 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 2 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前