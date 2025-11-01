日本熊襲釀死傷！NHK拍攝「遇熊自保影片」宣導 網笑：熊大去兼差

工作人員身穿玩偶裝演示遇到野熊時該如何自保。（圖／翻攝自臉書／NHK WORLD-JAPAN Chinese）

日本近期熊襲事件頻傳，2025年累計已有12人因此喪命。對此，《NHK World Japan》就與酪農學園大學教授佐藤喜和合作，穿著「熊大布偶裝」拍攝相關影片宣導，教民眾在路上遇到野熊時該如何自保，可愛畫面也引起網友熱議「要是每隻熊都長這樣，我會摸爆」、「遇到這種熊會馬上撲上去合照吧」、「熊大真是辛苦，跑到山野林區兼差」。

從畫面中可以看到，一名工作人員穿著登山裝，另一名工作人員則扮演「熊大」躲在草叢中待命。影片字幕則寫著，如果步行中遇到野熊，首先要停下腳步，若距離很近，應先慢慢後退撤離，注意防熊噴霧要放在隨時可取出的地方。

要是看見野熊擺出「威嚇猛衝」的姿勢，是在警告對方「不要靠近我」，這時應該保持站立不動，適時後退與野熊拉開距離。萬一不幸與熊接觸，應採取面部朝下的趴臥姿勢，雙手保護頸部、頭部，並用背包擋住背部，即使被熊翻過來也要盡量恢復到趴臥姿勢。

如果是在開車時遇到野熊，應該要先停下車輛、關緊車窗，切勿按喇叭刺激也熊，若野熊擋在路中間，建議靜待牠離開，再慢慢把車開走，而要是野熊待在路邊等待，則可以直接駕車緩慢通過。

影片曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「遇到不可能這麼冷靜吧」、「非常有用，完全保護了我的腹部跟脖子。現在手跟屁股被吃掉了，下一步該怎麼辦？」、「遇到棕熊基本上無解。聽天由命，看運氣了」、「其實熊是想要背包裡裡面的東西，我覺得最好不要背著，不然等一下連人一起被扛走」、「日本人開車太客氣了，要是在台灣應該剩不了幾隻活口」、「台灣：拍照打卡，順便和熊熊說HI」、「可能還要鎖門，記得有看過一些熊開車門」、「我日語老師老家附近超市真的有熊跑去，台灣熊太少了，所以一堆人根本就是無感」。

