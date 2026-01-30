日本熊貓全還中國 矢板明夫：早不是單純「友好禮物」

中日關係因日本首相高市早苗首相「台灣有事」表態惡化之際，東京上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」和「蕾蕾」租借期限到期，27日歸還中國。（翻攝自上野動物園官網）

日本上野動物園飼養的中國熊貓返回中國，象徵'自1972年來，首次進入「沒有貓熊」的時代。對此，日本資深媒體人矢板明夫指出，貓熊被包裝成善意象徵，實際上卻成為外交工具，由中國單方面掌控節奏。

矢板明夫昨（29日）於臉書指出，除了惜別情緒外，日本社會也出現另一種冷靜的聲音。因為，貓熊早已不是單純的「友好禮物」。多年來，日本的動物園不僅需支付高額租借費用，還要負擔場館與醫療成本。一旦政治氣氛轉冷，熊貓便可能被中國找理由收回，留下財務壓力與空蕩的展區。「對地方動物園經營者而言，其實是相當高風險的投資，而非文化交流」。

矢板明夫提及在熊貓開之際，中國駐日使館卻發文呼籲「歡迎日本朋友到中國看大熊貓」。這番話讓不少日本人感到困惑。因為就在不久前，中國使館帳號仍頻繁以強硬語氣批評日本政治人物，如今卻突然轉為溫和宣傳熊貓觀光，前後反差之大，讓人難以適應。這種「可愛外表、政治內涵」的操作，正是所謂的「熊貓外交」。

矢板明夫感慨，熊貓被包裝成善意象徵，實際上卻成為外交工具，由中國單方面掌控節奏。關係好時，是友誼標誌，關係緊張時，便被用來施壓。「時代已經改變。動物園也需要與時俱進，實在沒必要再依賴一對隨時可能被帶走的政治符號吸引遊客。熊貓回國，提醒日本社會，該結束的，不只是熊貓的展出，而是那套披著可愛外衣、卻暗藏算計的「熊貓外交」。

