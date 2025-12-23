日本熊貓將全數返還中國 矢板明夫分析「政治工具」：魅力自然消散

上野動物園的貓熊將於明年1月全數返還中國，日本可能出現「零貓熊」的局面。（翻攝上野動物園網站）

日本首相高市早苗先前拋出「台灣有事」言論後，引起中國強烈反彈，甚至在外交上不斷祭出反制措施。日本資深媒體人矢板明夫昨（22）日po文，提到上野動物園的貓熊即將於明年1月全數返還中國，日本可能出現「零貓熊」的局面，他分析指貓熊一旦被清楚標記為「政治工具」，其魅力自然消散。

日本與中國緊張局勢持續升溫，連帶影響到許多產業。矢板明夫昨於臉書粉專「矢板明夫俱樂部」po文，提到上野動物園的貓熊將於明年1月全數返還中國，日本可能出現「零貓熊」的局面。根據日媒《朝日新聞》近日的全國民調中，提問「政府是否應該向中國爭取再度引進？」結果顯示，有70%的日本民眾認為「沒有這個必要」，只有26%支持交涉。他認為這不只是對貓熊的態度，更是對中國外交的一次冷靜回應，比任何外交評論都更說明核心問題。

矢板明夫補充說道，貓熊自1972年日中建交以來，一直被塑造成「友好象徵」。但半個世紀過去，日本社會已看清：當熊貓被當成外交籌碼、政治獎懲工具時，它的可愛度就會迅速貶值。近來在高市早苗發表台灣相關言論後，中國強烈反彈，日中關係轉冷，日媒隨即大量報導「貓熊將消失」。這種過於明顯的政治連動，反讓更多日本人產生反感。

對於近期網路上出現「不需要貓熊」「不想被政治操作」「不想花大錢配合外交表演」等聲音。矢板明夫表示，這並非日本人突然不喜歡貓熊，而是不願再被情緒勒索。「貓熊一旦被清楚標記為『政治工具』，其魅力自然消散。」

而矢板明夫更提到，這樣的結局，其實早有前例。2008年5月胡錦濤訪日時，面對被視為最親中的福田康夫內閣，台灣、領土、歷史問題一樣沒有實質進展，最後留下的「成果」，仍只是一對貓熊。同樣的，台灣也曾被這樣操作過，送來的一對貓熊，被命名為「團團」「圓圓」，名字本身就帶著高度政治訊息，目的是作為統戰的象徵。當貓熊被賦予過多政治任務，最後反而讓社會看得更清楚，「這不是善意，而是包裝過的『政治工具』。」最後，他認為貓熊的「去魅」，並非日、台變得冷酷，而是中國自己過度消耗的結果。

