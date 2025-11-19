日本熱銷8億日圓！雙渦輪AI智能溫控吹風機

▲小Monster雙渦輪BLDC吹風機在日本熱銷突破8億日圓。

【記者 廖美雅／綜合 報導】根據日本家電協會統計，高速吹風機市場近兩年成長超過25%，高速吹風機逐漸取代傳統機種，在日本吹風機市場競爭激烈的時代，KOIZUMI「小Monster雙渦輪BLDC吹風機」在日本熱銷突破8億日圓，主打雙馬達、AI智能溫控與負離子養護三大技術，而KOIZUMI的這台新品，更採用雙BLDC最新專利科技領先市場。

▲主打雙馬達、AI智能溫控與負離子養護三大技術。

品牌表示不同於一般單馬達結構，小Monster採雙BLDC馬達搭配雙渦輪設計，風速高達每秒37公尺、風量接近2立方公尺，實測5分鐘即可吹乾長髮，速度幾乎是傳統吹風機的一倍。更關鍵的是，它靠強勁風壓帶走水分，不用高溫就能快速乾髮，避免頭皮燙與髮尾乾裂的問題。除了性能外，吹風機能釋放每秒1.8億負離子，在髮絲周圍形成保濕氣場，撫平毛躁、維持水潤光澤。搭載AI智能溫控模式，以「5秒熱風＋3秒冷風」循環自動調節溫度，可依據風速檔位、風嘴狀態即時變化，維持最佳乾髮曲線：另設專屬「頭皮護理模式」，以恆溫60°C柔熱呵護髮根，從頭皮開始深層保養。許多日本使用者表示，吹完後髮質柔亮又不毛躁，「像剛離開髮廊」。

小Monster外觀部分維持日系簡約的質感設計，T字形機身讓握感更平衡，數位螢幕顯示五段風溫。低轉速結構也讓馬達壽命更長、更安靜，清潔時只需取下雙層濾網即可維護。（照片／記者廖美雅翻攝）