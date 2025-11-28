日本燒肉店怕了？曬業績反諷 真相曝光吸千萬人次關注

即時中心／林韋慈報導

日本首相高市早苗提出「台灣有事」言論，引發中國強烈反應，中國政府隨即祭出外交與旅遊制裁手段。一家位於大分縣別府市的燒肉店近日曬出單日業績報表哀號「中國觀光客沒了，快崩潰了，誰來幫幫我啊」，吸引網友關注。不過，仔細查看報表顯示，當天店內共有98組、227位客人，實際生意非常良好，用事實反諷中國禁日令，貼文瀏覽量突破1608萬次，點讚超過2.2萬次。

高市早苗的言論引起中國一連串反應，包括日前中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發文揚言斬首高市，震驚國際。隨後，中國發布「禁日令」，呼籲公民近期勿前往日本，引發外界關注日本旅遊業是否會受到衝擊。

近期一家位於大分縣別府市的餐廳「別府燒肉春香苑」26日曬出單日業績報表寫道：「中國觀光客沒了，快崩潰了，誰來幫幫我啊，明天休息一日」，還附上哭臉符號。但肉眼可見報表數字亮眼，甚至一天有98組、227位客人，其實在平日來看生意相當不錯。

老闆也在留言處貼上當地媒體採訪，文章表示，雖據說造訪日本的中國遊客數量可能正在減少，但位於大分縣別府市的歷史悠久的烤肉店別府烤肉春光苑（ @syunkoenbeppu ）並不受影響。店家強調，已在大分縣別府市經營了54年，強調營業多年受到當地人喜愛，本來就不倚靠中國客人，並透露並沒有感受客流量有明顯減少。

日本網友笑回：「人好多，笑死」、「糟糕了。我又得去吃午餐了。」、「是時候別再依賴中國了」、「本來以為是行銷手法，結果發現是正常店家。」







