日本爆熊害已13死！他好奇「台灣為何沒有」引熱議：我們的熊比較乖巧？

生活中心／林昀萱報導

日本近日熊害嚴重，人人自危。（示意圖／Pixabay）

日本熊害持續升溫，至今已有13人被熊攻擊喪命、百人受傷，讓當地民眾人人自危。就有台灣網友好奇，台灣也擁有原生黑熊卻鮮少傳出熊害「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」一篇貼文引起熱烈討論。

根據日本環境省統計，今年自4月以來，日本全境已經發生超過100起熊攻擊事件，造成13喪生，創下歷史新高。數據顯示，有三分之二的死亡事件發生在秋田縣以及岩手縣。路透社引述秋田縣當局說法表示，今年熊隻目擊通報事件超過八千起，較往年增加了六倍。日政府決定出動自衛隊協助抓熊，日本警察廳6日也修改規則，允許警察使用步槍驅熊，新規定將在13日實施。

日本一直是台灣人最愛前往旅遊的國家之一，爆發熊熊危機也引起關注。就有網友在PTT以「為什麼台灣沒有熊害」為題發文，指出台灣雖然是海島，也是有原生黑熊，雖然台灣黑熊比較小隻但還是有攻擊性，好奇看了那麼多日本熊害故事，反倒台灣很少聽到，「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？有沒有台灣沒有聽到熊害的八卦呢？」

其他網友見狀也湧入貼文留言討論：「日本報導都是從『領地擴張』報，台灣人口密度真的不是蓋的，那些熊的獵物稍微多一點馬上被反制，有些還常常踩到捕獸夾變成斷掌熊」、「台灣熊的獵物稍微多一點，馬上被反制」、「台灣熊數量可能是日本熊的百分之一，不過近山的部落是有熊害的」、「台灣黑熊不要被偷獵就不錯了」。

根據「台灣黑熊保育協會」統計，2025年至今共接獲14件黑熊通報案件，包括有4例死亡、5例成功野放、5例收容中。其中有9件和人為狩獵活動有關，2例和誘捕行為相關，5例涉及人熊直接衝突。不過要注意的是，「環境資訊中心」資料顯示，台灣黑熊被記錄到的鄉鎮自2018年的11縣市17鄉鎮增為11縣市27鄉鎮，且逐漸接近淺山與平地，甚至部分山村周邊有黑熊族群建立。

若真處於於和熊面對面的情況該如何自保？專家提醒，不要和熊有眼神接觸、不要立即的逃跑、不要轉身背對熊，而是要面對熊慢慢的往後退。熊的速度和敏捷度遠遠超過人類，如果無法避免被熊攻擊，建議趴在地上將臉朝下，保護面部和脖子等致命部位。據秋田大學（Akita University）最新的報告顯示，在調查70位遭受黑熊攻擊的受害者後，他們發現其中有7人採取臉部朝下、用手保護面部和脖子的策略後，成功倖免於重傷後果。

