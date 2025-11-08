日本爆熊害已13死！他好奇「台灣為何沒有」引熱議：我們的熊比較乖巧？
生活中心／林昀萱報導
日本熊害持續升溫，至今已有13人被熊攻擊喪命、百人受傷，讓當地民眾人人自危。就有台灣網友好奇，台灣也擁有原生黑熊卻鮮少傳出熊害「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」一篇貼文引起熱烈討論。
根據日本環境省統計，今年自4月以來，日本全境已經發生超過100起熊攻擊事件，造成13喪生，創下歷史新高。數據顯示，有三分之二的死亡事件發生在秋田縣以及岩手縣。路透社引述秋田縣當局說法表示，今年熊隻目擊通報事件超過八千起，較往年增加了六倍。日政府決定出動自衛隊協助抓熊，日本警察廳6日也修改規則，允許警察使用步槍驅熊，新規定將在13日實施。
日本一直是台灣人最愛前往旅遊的國家之一，爆發熊熊危機也引起關注。就有網友在PTT以「為什麼台灣沒有熊害」為題發文，指出台灣雖然是海島，也是有原生黑熊，雖然台灣黑熊比較小隻但還是有攻擊性，好奇看了那麼多日本熊害故事，反倒台灣很少聽到，「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？有沒有台灣沒有聽到熊害的八卦呢？」
其他網友見狀也湧入貼文留言討論：「日本報導都是從『領地擴張』報，台灣人口密度真的不是蓋的，那些熊的獵物稍微多一點馬上被反制，有些還常常踩到捕獸夾變成斷掌熊」、「台灣熊的獵物稍微多一點，馬上被反制」、「台灣熊數量可能是日本熊的百分之一，不過近山的部落是有熊害的」、「台灣黑熊不要被偷獵就不錯了」。
根據「台灣黑熊保育協會」統計，2025年至今共接獲14件黑熊通報案件，包括有4例死亡、5例成功野放、5例收容中。其中有9件和人為狩獵活動有關，2例和誘捕行為相關，5例涉及人熊直接衝突。不過要注意的是，「環境資訊中心」資料顯示，台灣黑熊被記錄到的鄉鎮自2018年的11縣市17鄉鎮增為11縣市27鄉鎮，且逐漸接近淺山與平地，甚至部分山村周邊有黑熊族群建立。
若真處於於和熊面對面的情況該如何自保？專家提醒，不要和熊有眼神接觸、不要立即的逃跑、不要轉身背對熊，而是要面對熊慢慢的往後退。熊的速度和敏捷度遠遠超過人類，如果無法避免被熊攻擊，建議趴在地上將臉朝下，保護面部和脖子等致命部位。據秋田大學（Akita University）最新的報告顯示，在調查70位遭受黑熊攻擊的受害者後，他們發現其中有7人採取臉部朝下、用手保護面部和脖子的策略後，成功倖免於重傷後果。
其他人也在看
日本熊患步步驚魂！女子遭襲靠狗救命 牧場車頭被熊拍凹
日本近期鬧熊患，不僅靠近森林處出現黑熊，也被發現出沒校園攀爬，隨著進入秋季賞楓季節，遊客紛紛前往山林欣賞美景，卻因熊出沒警示被拒之門外；其中一名住戶分享，10月中旬於日本群馬縣觀光勝地「吹割瀑布」遭到熊攻擊，所幸狗狗及時出現，中斷熊隻攻擊，另外一名男子則被熊抓傷導致蜂窩性組織炎。對此當地政府也祭出應變措施。鏡報 ・ 9 小時前
日本熊襲人已致13死！ 3大超商啟動防護措施、出沒資訊一鍵查
隨著日本各地持續出現熊出沒的事件，各大便利商店正在制定相關指南並採取應對措施。為了確保員工和顧客的安全，全家便利商店計劃向北海道和東北地區約400家門市，配發驅熊噴霧；此外，門市還將在全國各地透過大型顯示器播放「注意熊出沒」的警告訊息。一旦接到門市附近出現熊...CTWANT ・ 8 小時前
日本熊害頻傳 網友好奇「台灣熊比較溫馴？」無熊害真實原因曝光
日本近日爆發多起熊害事件，光是今年就已造成13人死亡、上百人受傷，相關議題在台灣也掀起討論。有網友好奇提問，台灣的山區也有熊，為何台灣沒有熊害，「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」貼文發布後引發網友熱議，有人指出可能是因台灣人口密度高、山區活動多，熊反而不太敢靠近人類。太報 ・ 3 小時前
熊口倖存的秋田人呼籲獵殺闖入熊隻 不能讓熊覺得人類軟弱
日本官方統計的遭熊侵害死亡案例，今年以來已經多達13人，創有紀錄以來最慘烈的紀錄。熊害不但數字急遽上升，也出現愈來愈不怕人、愈來愈頻繁闖入人類居住區的狀況。一名2年前上次熊害高峰期被熊攻擊，倖存下來的日式甜點師傅說，這些熊現在知道人類軟弱，必須「冷酷無情」獵殺這些闖入的熊隻。太報 ・ 1 天前
台灣黑熊比日本熊乖？作家解惑「熊害」根本原因：台日野熊都命運坎坷
日本各地頻傳熊隻襲擊事件，造成10多人死亡，創下歷年新高紀綠；除日本外，歐美國家也常有「熊出沒」的畫面在網路上流傳，但「熊害」對台灣人來說則相對難以想像，PTT上就有網友發問「台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」，引發鄉民熱議。對此，長期關注土地、環境議題的作家「漂浪島嶼」今（8）日在臉書指出，台灣野熊相對稀少，想出山要越過套索防線，所以很難被目擊。日本熊隻頻繁現蹤人......風傳媒 ・ 16 小時前
