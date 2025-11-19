日本爆發蘋果病！5歲童遊日返台「臉頰紅如巴掌印」

兒童感染科醫師顏俊宇今日在臉書發文指出，近期診間出現多起傳染性紅斑病例，俗稱蘋果病的患者明顯增加。

一名5歲男童被母親帶來就診，臉頰與手臂的紅疹已持續兩週。經詢問得知，該家庭兩週前剛從日本旅遊返台，男童回國後先是出現輕微感冒症狀與微燒，隨後開始長出紅疹。

醫師檢查後發現，男童喉嚨沒有化膿、無草莓舌、皮疹也沒有砂紙般粗糙感，排除猩紅熱的可能性，確診為傳染性紅斑。顏俊宇表示，日本今年蘋果病通報數呈現上升趨勢，近期從日本返台的孩童出現蘋果臉與網狀紅疹的比例明顯變高。

蘋果病主要好發於5至15歲兒童，病原體為Parvovirus B19，透過飛沫與接觸傳染。疾病名稱源自患者臉頰會出現如同被打了一巴掌般的鮮紅色斑塊。

值得注意的是，在臉部紅疹出現前一週為傳染力最強的時期，出疹後反而傳染力降低。典型症狀分為三個階段。

第一階段為前驅期，持續1至2天，患者會出現輕微發燒、頭痛、喉嚨痛、倦怠等類似感冒的症狀。

第二階段為皮疹期，臉頰開始出現鮮紅色斑塊，1至4天後手臂與身體會出現網狀蕾絲樣紅疹，通常不癢也不痛。

第三階段為波動期，可持續2至4週，紅疹會忽明忽暗，遇到運動、日曬、洗熱水澡或情緒激動時會變得更加明顯。

治療方面，蘋果病屬於自限性疾病，不需要使用特效藥物。醫師建議採取支持性治療，包括使用退燒藥物、充分休息與多喝水即可。多數孩童在1至2週內會痊癒，網狀紅疹可能持續4至6週，但不會留下疤痕。感染後多半會獲得終身免疫。

顏俊宇特別提醒三類高風險族群需要格外注意。孕婦若感染可能影響胎兒，導致胎兒貧血或水腫。患有溶血性疾病的患者，如地中海型貧血或G6PD缺乏症，可能誘發再生不良性貧血危機。免疫力低下者感染後病程較長，可能出現持續性貧血的狀況。

目前台灣仍以散發個案為主，但臨床上明顯感受到旅遊相關病例增加。醫師呼籲民眾若近期有日本旅遊史，返台後孩童出現相關症狀應及早就醫。由於目前沒有疫苗可預防，建議加強個人衛生習慣，勤洗手並避免接觸患者的飛沫分泌物。

