日本爆紅甜甜圈「I'm donut？」陳設惹議 網：像在廁所吃早餐

國際中心／程正邦報導

日本爆紅甜甜圈「I'm donut？」粉紅色磁磚裸放陳設惹議，網：像在廁所吃早餐。（圖／翻攝自X平台 @_91mmmsub）

日本福岡發跡、掀起「生甜甜圈」旋風的人氣名店「I'm donut？」，近期因澀谷宮益坂新分店的陳列風格陷入輿論風暴。該店大膽採用品牌視覺色的粉紅方塊磁磚作為展示台，並將甜甜圈採取「全裸放」模式直接擺陳，原意是追求時尚與視覺衝擊，未料照片曝光後，卻讓大批網友聯想到「廁所磁磚」，衛生疑慮也隨之引爆，意外在社群平台 X 衝破 3,700 萬次點閱。

網友實際拍攝，糖粉散落一地，看起來很髒。（圖／翻攝自X平台 @_91mmmsub ）

粉紅磁磚展示台：設計師眼中的藝術，網友眼中的「浴室場景」

廣告 廣告

這間位於澀谷宮益坂的分店於今年 10 月 11 日隆重開幕，店內捨棄傳統的玻璃櫃或層架，改以高低錯落的粉色磚瓦立方體作為主舞台。品牌方試圖營造精緻、前衛的潮流感，讓甜甜圈如同珠寶般陳列。

然而，這種美學設計卻在社群網路上踢到鐵板。一名網友發文貼出實景照，崩潰表示：「這看起來就像把食物放在公共廁所或舊浴室的磁磚上，看著看著胃口都沒了。」不少人附和指出，磁磚的白色接縫處在燈光與食物殘渣（如糖粉、碎屑）的映襯下，顯得髒汙不潔，視覺效果與「清潔感」大打折扣。

「I'm donut？」其他分店是將甜甜圈放在原木架上。（圖／翻攝自X平台 @parfaitthestudy）

「裸放」衛生疑慮：口水、粉塵與民眾自夾的隱憂

除了美觀問題，實質的衛生防護更成為戰火焦點。該店採開放式空間，甜甜圈完全沒有覆蓋任何透明罩或包裝，網友點出三大隱憂：

* 飛沫威脅： 民眾在挑選、交談時，口水與呼吸飛沫極易噴灑至食物上。

* 環境粉塵： 店面位於人潮洶湧的澀谷，頻繁的進出可能導致灰塵飄落。

* 掉屑清潔困難： 磁磚表面雖易擦拭，但「溝縫」處積累的甜甜圈粉末極難徹底清除，若未及時處理，視覺上會有發霉或積垢的錯覺。

發文網友質疑：「大家在挑選時距離這麼近，又沒有任何防護遮蔽，難道不會有衛生疑慮嗎？」

店家強調，展示台都會進行定期且嚴格的深度清潔，絕對確保食品安全衛生無虞。（圖／翻攝自X平台 @parfaitthestudy）

網友正反激辯：支持者稱「很有趣」，店家允諾檢討

面對排山倒海的負面評論，也有部分死忠粉絲出面緩頰，認為這是一種「大膽的品牌實驗」、「照片與現場感受不同，實際看其實很時尚」。不過，多數網友仍建議：「至少在磁磚上墊一層烘焙紙吧！」

針對這場美學與衛生的拉鋸戰，店家也迅速做出回應。負責人強調，所有的展示台都會進行「定期且嚴格的深度清潔」，絕對確保食品安全衛生無虞。對於大眾提出的美感落差與疑慮，店家表示會虛心接受並列入內部檢討，尋求更好的陳列方式來平衡品牌特色與顧客觀感。

更多三立新聞網報導

美中稀土戰場延伸？泰柬古廟柏威夏寺爆86死衝突 揭密18兆神祕礦藏

淘寶恐成資安破口？美情報顧問警示：中國電商是披著商業外衣的國安工具

司法寬容？國中割喉案判賠938萬 乾哥聲請「訴訟救助」裁判費全民買單

血色拼圖！張文案驚現「神祕金流」 案發前進帳 3,985 元疑有外部資助

