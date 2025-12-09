日本爆紅甜點！麥當勞「巧克力三角派」這天登台 夯品限時7天買1送1

三角巧克力派。台灣麥當勞提供



日本麥當勞的「巧克力三角派」因溫潤濃香口感，累積超高聲量，台灣消費者敲碗成功；台灣麥當勞9日表示，12月10日至2026年1月6日（或售完為止）「巧克力三角派」首度登台，選用香酥鬆軟的千層可可派皮，包裹著滑順濃郁的巧克力內餡，入口瞬間在口中緩緩化開，，完美呈現日本道地美味。

台灣麥當勞指出，創下高人氣的日本「巧克力三角派」，今年應麥當勞粉絲熱烈敲碗，首度在台登場，不甜膩、濃醇順口的巧克力魅力，搭配一杯熱飲品嚐香氣濃郁的巧克力三角派，是巧克力愛好者難以抗拒的甜蜜時光。

廣告 廣告

混搭早已成為台式飲食文化的一部分。台灣麥當勞洞察這股熱愛混搭的風潮，推出全新「搖沾新美味」概念，集結搖搖薯條與麥克鷄塊「Dipping fun」的雙重魅力，以創意混搭開啟食物更多可能性，為經典注入新趣味。

鹹食方面則主打「咖哩辣味麥克雞塊」、咖哩風味「搖搖薯條」、「咖哩辣雞腿堡」等暖胃新品；另慶祝App上線2周年，12月17日至明年1月6日，M Point點數折扣回饋品項全面5折起，包括大麥克等商品只要一半點數就能兌換，12月17日至23日還有買1送1優惠可拿。

更多太報報導

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國