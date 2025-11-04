日本父子無裝備、輕裝登山 倒臥雪坡相擁亡

▲日本一對父子進入山中後失聯，被發現時僅穿著輕裝，研判是因為失溫而死。（圖／擷取自ANN NEWS）

[NOWnews今日新聞] 台灣以及日本都有許多山巒，吸引登山愛好者前往，不過在登山時，必須做好登山準備，備好足夠的裝備，並且量力而為，才能安全地享受山林時光。過去在日本就曾發生，一對父子進入山中後失聯，被發現時僅穿著輕裝，研判是因為失溫而死。

遺體發現位置與推測死因

綜合日媒報導，據當時新潟縣警阿賀野警署表示，在2018年5月29日上午，1點20分左右，縣警直升機在五頭連峰內、標高580公尺的小倉澤斜坡上，發現了兩具遺體俯臥且僅靠在一起。遺體隨後由直升機運出。根據衣著等判斷，兩人應為新潟市北區公司職員澀谷甲哉（37歲）及其6歲長子、小學一年級的澀谷空。

該警署指出，遺體發現地點位於連接標高954公尺的松平山和912公尺的五頭山山脊登山道以西約1.5公里處。據悉，如果徒步穿越山脊時走錯路，很容易到達該地點。警署推測，兩人可能是想沿著山澗下山，但被山澗前方的瀑布阻擋去路，最終體力耗盡。據稱，在他們失蹤時，附近山區仍有積雪，且融雪導致山澗水量增加。

搜救初期延遲

澀谷父子原先在當月5日下午2點左右入山。當晚8點多，他們曾打電話聯繫他的父親秀雄先生，並表示「迷路了，會在野外露宿」，隔天6日早上再次來電稱「正準備下山」，這是他們最後一次聯絡，之後便失去音訊。秀雄先生隨後向阿賀野警署的派出所報案。

縣警在7日展開搜索，最初以父子前往的赤安山為中心，後續再松平山登山口發現了澀谷甲哉的登山申請，再加上有目擊者證言，因此從8日擴大了搜索範圍。

但由於擔心發生二次遇難，遺體被發現的斜坡周邊從未被搜索過。29日發現兩具遺體的縣警直升機最初是因應其他案件出動，隨後在現場附近進行了搜索，才發現澀谷父子的遺體。

此外，警方原先說明警署是在6日下午6點左右才意識到這起遇難事件，但實際上，駐在所的警察官在此時間點前近九小時就已接到家屬的諮詢。警方後續也為初期行動延遲向家屬道歉。

專家提醒：下山裝備與技術的重要性

在五頭連峰等地擔任登山嚮導的土屋美幸表示：「兩人一起被發現，推測應不是失足墜落，而是迷路偏離了登山路線。即使是海拔較低的山，也希望登山者能準備好雨具和頭燈等裝備。」

熟悉五頭連峰登山的新潟山岳會會長阿部信一則表示，即使在5月，斜坡上也殘留大量積雪，「他們很可能偏離了登山道，迷失在山澗中。周邊也有連續出現高落差瀑布的地方。在這個時節沿著山澗下行，如果沒有繩索等一定的裝備和技術，對於新手來說是非常危險的。」

