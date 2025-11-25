日本版「DOGE」今成立 檢討支出浪費緩解財政憂慮

「日本版DOGE」今成立，由日本首位女財相片山皋月領導。路透社資料照片



日本政府今天（11/25）成立遏阻支出浪費的新團隊，將重新檢討現有的補助與稅務優惠機制，盼緩解市場對擴大刺激經濟增加財政負擔的憂慮。有報導稱，這項作法是仿效美國白宮的「政府效率部」（DOGE）。

路透社、彭博新聞報導，日本財務大臣片山皋月今天宣布，這個新團隊由她領導，名為「特別稅收措施及補助審查辦公室」，編制包括財務省及其他部門的官員，共約30人。團隊目標是廢止過時或不必要的稅務優惠與補助計畫。

對於這支團隊被媒體暱稱為「日本版DOGE」，片山在記者會中表示：「我們與DOGE不同的是，不會重整政府編制。」她表示，為維持公眾對日本財政永續的信任，「要讓公眾看見我們始終密切關注財政支出」。

片山表示，相關檢討可能會導致某些補助立即停止，但檢討結果主要仍將反映在2027財政年度的預算中。

日本首相高市早苗內閣上週五（11/21）批准21.3兆日圓的經濟刺激方案，突顯她一貫的擴張財政政策主張，但也引發投資人拋售日圓與日本政府公債。

與自民黨共同執政的維新會向來重視刪減不必要的政府支出，並簡化政府運作流程，減少繁文縟節。

