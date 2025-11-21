「日本版CIA」? 強化官邸主導 高市早苗要建國家情報局

傳言日本首相高市早苗將於12月「X-DAY」參拜靖國神社。圖為2015年高市早苗以現任閣員總務大臣身份參拜靖國神社。 圖：翻攝陸網/人民網（資料照片）

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗上台以來，接連推動多項措施。韓國《朝鮮日報》19 日稱，高市早苗除了宣稱「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」、考慮修改「無核三原則」之外，還指示內閣官房長官木原稔研討設立一個全新的中央情報指揮機構「國家情報局」。

報導稱，此舉將意味著日本把分散在不同部門的情報集中在一個機構處理，其作用相當於美國中央情報局（CIA）和英國秘密情報局（MI6）。

日本媒體分析稱，這個新的國家情報局將由現有內閣情報調查室的改組和升級發展而來，該機構的級別將與國家安全保障局同級，意在「加強首相官邸主導的情報活動」。

日本官房長官、前防衛大臣木原稔。 圖：翻攝「臉書」木原みのる(木原稔)粉絲專頁

《朝鮮日報》稱，建立類似 CIA 的中央情報機構是日本保守派長期以來的企圖。目前，日本的情報職能分散在日本政府下屬的內閣情報調查室、外務省國際情報局、防衛省情報本部、法務省公安調查廳、員警廳國際犯罪調查局等不同機構。

這些機構既各司其職，又互有合作，其中內閣情報調查室直屬內閣官房長官領導，通過官房長官定期向首相提供情報。

在 2022 年修訂新「安保三檔案」期間，日本政府再次討論成立國家情報局事宜。高市早苗長期主張提升日本情報能力，並在競選綱領中明確提出設立「國家情報局」的構想。

美國中央情報局。圖：達志影像 / 路透社

木原稔對此表示：「在面臨二戰結束以來最嚴峻、最複雜的安全環境之際，提升國家情報能力是保護國家利益、確保人民安全的緊迫問題。」此外，新一屆日本政府還計畫創設一個由員警廳、外務省、防衛省等相關部門大臣組成的「國家情報會議」，而國家情報局將負責該會議的實際運作。

日本《NHK 電視台》網站 14 日稱，自民黨成立的「國家情報戰略本部」於 14 日召開了首次會議，自民黨政務調查會長小林鷹之要求就「創設國家情報局在內的政府統籌指揮職能」、「徹底加強對外情報收集能力」等問題展開討論。

