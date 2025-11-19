日本牛肉出口中國大陸傳談判破局 日媒揭陸單方面喊卡協議

共同社報導引述多名日本政府相關人士今（19）天指出，根據中國大陸方面的意向，針對恢復日本牛肉對中國大陸出口的政府間磋商，已經中止。

中國大陸政府2001年起停止進口日本牛肉，直到今年才就重新開放進口進行協議，然而在日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國大陸強烈反彈下，日本媒體共同社報導披露，中國大陸已經單方面喊停這項協議，多名日本政府相關人士今（19）天透露，根據中國大陸方面的意向，針對恢復日本牛肉對中國大陸出口的政府間磋商，已經中止。

日本2001年爆發俗稱「狂牛症」的牛腦海綿狀病變（BSE）後，中國大陸同年9月起禁止進口日本牛肉，儘管雙方2019年11月已簽署「日中動物衛生檢疫協定」，以便恢復日本牛肉銷往中國大陸，但陸方一直拖延生效手續。在這項「日中動物衛生檢疫協定」中，日方承諾加強管理牛腦海綿狀病變與口蹄疫等動物疾病，並規定雙方在檢疫等領域合作，以促進安全貿易。

廣告 廣告

日本首相石破茂2024年11月與中國大陸國家主席習近平召開領袖會談時要求重新開放日本牛肉進口，同年12月中日外長會談時，就陸方重啟進口日本牛肉達成共識。日本方面在今年7月11日宣布，「日中動物衛生檢疫協定」已經生效，雙方將圍繞食品衛生和檢疫方面全面展開談判。當時，此舉被普遍解讀為日本牛肉有望恢復出口中國大陸。

同在7月11日，中國大陸國務院副總理何立峰到訪日本出席大阪關西世博會，期間與日本跨黨派的日中友好議員聯盟會長、執政自民黨幹事長森山裕會談約30分鐘，就恢復牛肉進口交換意見。但中國大陸外交部發言人毛寧當天回應日媒提問時卻未正面證實，僅表示：「不了解具體情況，建議向陸方的主管部門詢問」。